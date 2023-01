La declaración de la mujer que denunció a Dani Alves es revelada

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes El Periódico, agencia de noticias y medios de comunicación con sede en Barcelona, España, ha publicado la declaración de la mujer que denunció a Daniel Alves ante los Mossos d’Esquadra.

La denunciante le comentó a la policía catalana que el futbolista brasileño la encerró y violó en un baño de Sutton, un famoso club nocturno en la ciudad de Barcelona.

La agresión sexual ocurrió en la noche del viernes 30 de diciembre del año pasado y la chica realizó la denuncia ese mismo día.

De acuerdo con el testimonio de la joven, ella salió a divertirse con unas amigas y mientras bailaban en la pista un mesero las abordó para comentarles que un grupo de hombres quería invitarlas a la zona VIP del establecimiento.

Sin embargo, decidieron rechazar la invitación, pero el empleado de la discoteca insistió.

El medio español reveló que Alves, de 39 años, estaba con otro hombre y “comenzó enseguida a tontear con las tres, pegándose mucho a ellas y tocándolas”.

“Después, se colocó detrás de la víctima y comenzó a decirle cosas que ella no entendió posiblemente porque eran en portugués. Fue entonces cuando supuestamente le agarró con fuerza la mano y Alves se la llevó a su pene, un gesto que repitió en dos ocasiones pese a la resistencia de ella”, aseguró.

Además, el lateral derecho la habría agarrado de la mano y llevado hacia una puerta que la joven desconocía (un baño de servicio). La chica al fijarse en esto intentó huir, pero él “cerró la puerta y se lo impidió”.

“La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putita’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar”.

Toda esta escena sucedió en 47 segundos y, al tratarse de un sanitario, no cuenta con registros de cámaras de seguridad.

Luego, la mujer le pidió a su amiga que se retiraran del lugar y estalló en llanto al salir a la calle. Platicó con algunos empleados del establecimiento y reveló parte de lo que había sucedido al interior.

En compañía de los Mossos d’Esquadra, fue trasladada, en una ambulancia, al Hospital Clínic. Ahí, le realizaron estudios para comprobar su versión de los hechos.

Dos días más tarde, la fémina acudió a una comisaría para presentar la denuncia de manera formal, junto con el resultado médico del estudio que le hicieron y el vestido que utilizó la noche de la agresión.

¿De qué se le acusa a Dani Alves?

El pasado 10 de enero, un juzgado de Barcelona comenzó una investigación debido a la denuncia formulada por una mujer que acusa al futbolista brasileño Dani Alves, de una presunta agresión sexual cometido en una discoteca de la ciudad a finales de diciembre.

“El juzgado de instrucción 15 de Barcelona tiene abiertas diligencias por un supuesto delito de agresión sexual a raíz de la denuncia presentada por una mujer contra un jugador de fútbol”, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una breve nota, donde no se especifica el nombre del deportista.

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista, informó la policía regional catalana.

Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo con la prensa local.

El futbolista de los Pumas negó haber tenido cualquier conducta delictiva o conocer a la denunciante en un mensaje transmitido a un programa de la cadena española Antena 3 hace unos días.