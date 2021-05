La clasificación ha sido aceptable: Checo

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras clasificar cuarto con tiempo de 1’18″890, detrás de los Mercedes y de su coequipero Max Verstappen, Checo aseguró que por las condiciones de la pista de Algarve y el fuerte viento fue imposible mejorar su registro.

“La clasificación ha sido aceptable, no pudimos pelear más, pero estamos en posición de luchar mañana en la carrera.

“Creo que eso (compartir parrilla con Max) puede traer buenas posiciones y pelear desde el inicio e intentar. Creo que vamos igual, con la misma estrategia, todo dependerá de dónde para cada quien y a qué compuesto van después, arrancamos todos con medios”, sentenció el tapatío.

Pese a las actualizaciones del RB16B, ninguno de los dos conductores de la escudería austriaca pudo superar a los Mercedes en la Q3, ni con gomas blandas en su último intento, lo que significaba más rapidez en el circuito.

“Prácticamente hice el mismo tiempo que en la Práctica 1, lo cual no entendemos muy bien. La pista complicada, no mejora, poco agarre, normalmente se va mejorando con el agarre y aquí pasó todo lo contrario, mucho que analizar. No me he sentido contento con el balance del coche en ningún momento. A trabajar para mañana estar en la pelea del podio”, finalizó.