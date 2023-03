La canción que Eduin Caz dedicaría a Daisy

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, y su ‘exesposa’ Daisy Anahy provocaron revuelo en redes sociales después de que el famoso revelara durante los Premios lo Nuestro que se había separado de la influencer, ahora el cantante estrenó una canción junto a Luis R. Conriquez, que se especula podría ir dedicada a la también empresaria.

El tema ‘Un amor como este’ se publicó hace unas horas y hasta el momento lleva 655 mil 619 vistas, situación que fue celebrada por los fanáticos quienes externaron su apoyo a los famosos. A pesar de que Eduin ya no ha hablado públicamente de la situación con la madre de sus hijos, posteó en su perfil de Instagram un fragmento de su nuevo clip que acompañó con una parte de la letra y un emoji de corazón, lo que llevó a especular la dedicatoria.

Recordemos que después de que el intérprete de ‘Ya supérame’ encendiera las alarmas sobre su situación sentimental, fue él mismo quien confirmó que Anahy lo había dejado, pues surgieron versiones respecto a que solo había levantado las sospechas como un truco publicitario.

Por otra parte, Anahy compartió en su perfil una imagen con una frase, que sus seguidores, aseguraron se trataba de una indirecta para el cantante, en la que se lee: ‘Todos necesitamos de ese momento de oscuridad para ver qué es lo que realmente brilla en nuestras vidas’.

Después de la publicación del mensaje, Eduin le dio me gusta, pero se reservó de hacer algún comentario, como solía hacer antes, cuando la influencer posteaba algo.

¿Qué dice la canción que Eduin dedicaría a Anahy?

Entre dimes y diretes, los seguidores también asociaron el duro momento que atraviesa la ‘expareja’ con la letra de la canción ya que habla de un desilusión amorosa en la que una de las partes esperará a que regrese su ser amado.

Aquí la letra completa:

‘Ahí te va, chiquita batallosa

Me vas a extrañar

Olvidarme no está tan pelada

No son enchiladas dejar de pensar en mí

Me vas a extrañar

Te aseguro que vas a buscarme

Yo aquí voy a esperarte

¿Quién soy yo pa decir que no?

Y es que los besos en tu boca saben mejor

Sabes que eres mía y yo tuyo

Solo que estás enojada

Ven yo te contento y pronto se te pasa

Yo aquí estoy tranquilo

Te doy chanza que te vayas y lo pienses

Y verás que no hay un amor como este

Porque solo yo, porque solo yo sé como quererte

Sabes que eres mía y yo tuyo

Solo que estás enojada

Ven yo te contento y pronto se te pasa

Yo aquí estoy tranquilo

Te doy chanza que te vayas y lo pienses

Y verás que no hay un amor como este

Porque solo yo, porque solo yo sé cómo quererte.