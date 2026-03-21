La Barra de Abogados de Nuevo Laredo y Comerciantes Unidos anuncian Gran Brigada de Apoyo Comunitario

Este sábado 21 de marzo de 10:00 AM a 1:00 PM en "La Pulga de los Rieles"

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fortalecer el tejido social y acercar servicios esenciales a la población de manera gratuita, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., en conjunto con la Asociación de Comerciantes Unidos por Nuevo Laredo, llevarán a cabo una Brigada de Apoyo Comunitario este próximo sábado.

​El evento es impulsado por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño , Presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, quien extiende una invitación abierta a todas las familias de la localidad para aprovechar esta jornada integral de servicios sin costo alguno.

​Detalles de la Brigada:

​Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026.

​Horario: De 10:00 AM a 1:00 PM.

​Ubicación: “La Pulga de los Rieles”, ubicada en Héroes de Nacataz (lado norte), entre Berlín y Prolongación Viena (frente a Dulcería Karla).

​Servicios Gratuitos:

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de servicios especializados, diseñados para atender necesidades jurídicas, de salud y de cuidado personal:

​Asesoría Jurídica: Orientación legal profesional por parte de miembros de la Barra de Abogados.

​Salud Preventiva: Jornada de vacunación y consulta médica general.

​Cuidado Personal: Servicio de corte de pelo para niños y adultos.

​Esta iniciativa surge de la colaboración entre el sector legal y el comercial, buscando generar un impacto positivo directo en la economía de las familias neolaredenses y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la asesoría legal.

​”Nuestro objetivo es servir a la comunidad y poner a disposición de los ciudadanos el conocimiento y los recursos de nuestros agremiados”, señaló el Lic. Jorge Luis Miranda Niño.