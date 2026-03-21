El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.70
EN VIVO

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo y Comerciantes Unidos anuncian Gran Brigada de Apoyo Comunitario

Este sábado 21 de marzo de 10:00 AM a 1:00 PM en "La Pulga de los Rieles"

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fortalecer el tejido social y acercar servicios esenciales a la población de manera gratuita, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., en conjunto con la Asociación de Comerciantes Unidos por Nuevo Laredo, llevarán a cabo una Brigada de Apoyo Comunitario este próximo sábado.

​El evento es impulsado por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño , Presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, quien extiende una invitación abierta a todas las familias de la localidad para aprovechar esta jornada integral de servicios sin costo alguno.

​Detalles de la Brigada:

​Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026.

​Horario: De 10:00 AM a 1:00 PM.

​Ubicación: “La Pulga de los Rieles”, ubicada en Héroes de Nacataz (lado norte), entre Berlín y Prolongación Viena (frente a Dulcería Karla).

​Servicios Gratuitos:
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de servicios especializados, diseñados para atender necesidades jurídicas, de salud y de cuidado personal:

​Asesoría Jurídica: Orientación legal profesional por parte de miembros de la Barra de Abogados.

​Salud Preventiva: Jornada de vacunación y consulta médica general.

​Cuidado Personal: Servicio de corte de pelo para niños y adultos.

​Esta iniciativa surge de la colaboración entre el sector legal y el comercial, buscando generar un impacto positivo directo en la economía de las familias neolaredenses y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la asesoría legal.

​”Nuestro objetivo es servir a la comunidad y poner a disposición de los ciudadanos el conocimiento y los recursos de nuestros agremiados”, señaló el Lic. Jorge Luis Miranda Niño.

El rector Dámaso Anaya inaugura la temporada 2026 de la LUFAUAT
Keylor Navas sigue con Pumas un año más a los 39 años

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.