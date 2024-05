Kroos disputa su último partido en España con empate del Real Madrid 0-0 ante Betis

MADRID.- El Real Madrid dio el cerrojazo a una campaña que coronó con su 36to título en la historia de La Liga española con un empate 0-0 el sábado sobre el Betis, en una jornada marcada por el retiro del centrocampista alemán Toni Kroos.

Los merengues concluyen el curso con 95 puntos después de hilvanar 32 jornadas sin derrota. Sólo sufrieron un descalabro ante el Atlético de Madrid (3-1) en la sexta jornada.

El internacional alemán Kroos anunció hace unos días que esta sería su última temporada. Recibió un homenaje al entrar al campo con un pasillo de sus compañeros y los rivales, en tanto que en las gradas se desplegó una pancarta con la frase: “Gracias leyenda”, con su foto y el número 22, en referencia a los títulos que consiguió durante la década que fue merengue.

“Es un equipo especial. Siempre lo he dicho que es un buen grupo y que siempre me ha dado cada uno el respeto que yo creo que merecía. Es un grupo no sólo de buenos jugadores, lo es de buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en este equipo”, dijo Kroos al canal de televisión del Real Madrid.

Kroos fue sustituido a los 85, momento en el que los aficionados en el estadio Santiago Bernabéu se pusieron de pie para ovacionarlo mientras sus compañeros fueron a abrazarlo antes de abandonar el campo.

En el duelo, pese a la insistencia merengue en terreno rival en la primera mitad, los blancos tuvieron un momento de descontrol en el que Johnny Cardoso marcó un tanto por los béticos, tras un mal rechace a un centro de Thibaut Courtois. Sin embargo, la diana no subió al marcador tras la valoración de una posición adelantada por medio del VAR.

A Kroos y al Real Madrid les resta la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund en el Estadio de Wembley el primero de junio. De ganar, alcanzaría seis títulos (cinco con el Real Madrid y uno con el Bayern Múnich) para ser el máximo triunfador de la competencia junto a sus compañeros Luka Modric, Dani Carvajal, Nacho Fernández e igualaría el récord vigente que dejó Paco Gento con seis Copas de Europa en los años 50 y 60 con los merengues.

“Por eso lo quería hacer oficial antes de este partido (su retiro) para que a partir de mañana podamos olvidar este tema y la mejor manera para irme es ganar el título (de la Champions League)”, añadió Kroos.

El veterano alemán de 34 años se retira del fútbol profesional con 34 títulos luego de los 12 que ganó en su primera etapa con el Bayern Múnich. Tras salir del partido se fundió en abrazos con sus tres hijos en la zona técnica y luego fue a despedirse de gente de prensa y de personal del equipo en las bandas mientras el partido continuaba su camino hacia el final.

ATLÉTICO CIERRA CON TRIUNFO

Samuel Lino y Reinildo Mandava convirtieron las dianas con las que el Atlético de Madrid venció 2-0 a la Real Sociedad.

El Atlético ya había asegurado el 4to sitio con el último pase disponible para la próxima edición de la Champions League.

La Real ya no modificaba su 6to sitio con el que tenía pase para la Europa League.

En otros resultados, Athletic Bilbao venció a domicilio 1-0 al Rayo Vallecano.

El conjunto vasco terminó 5to con 68 unidades; Rayo cerró 16to con 38.

En un duelo entre equipos que descendieron el Almería goleó 6-1 al Cádiz, en tanto que Osasuna igualó en casa 1-1 con Villarreal.