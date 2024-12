Kristen Bell volverá como anfitriona de los SAG

LOS ÁNGELES.- Kristen Bell volverá a ser la maestra de ceremonias de los Premios SAG del Sindicato de Actores de Pantalla del próximo año, que se transmitirán en vivo por Netflix por segundo año consecutivo.

“Me siento honrada de que me hayan invitado de nuevo y estoy ansiosa por compartir la velada con mis compañeros actores, haciendo lo que mejor sabemos hacer… celebrarnos a nosotros mismos”, dijo Bell en un comunicado el lunes. La actriz, que protagonizó “Nobody Wants This” y “The Good Place”, fue la primera anfitriona de los Premios SAG en 2018.

La 31ª ceremonia anual de premios, que honra actuaciones destacadas en cine y televisión, se transmitirá en vivo por Netflix el 23 de febrero a las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT) desde el Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles. Idris Elba fue el presentador de la ceremonia del año pasado.

“El ingenio, la calidez y el encanto de Kristen Bell la hacen perfecta para nuestro espectáculo, una noche que celebra a los actores y las actuaciones destacadas del año”, dijo Jon Brockett, productor ejecutivo de los Premios SAG. “Además, a todos les encanta esto”.

Bell es productora ejecutiva y protagoniza la serie de comedia de Netflix “Nobody Wants This” con Adam Brody. Ha tenido roles en “The People We Hate at the Wedding”, “The Woman in the House” y “The Good Place” con Ted Danson. Sus créditos cinematográficos incluyen “Queenpins”, “Forgetting Sarah Marshall” y la voz de Anna en “Frozen” de Disney.

Jane Fonda será honrada con el premio SAG a la trayectoria durante la ceremonia.

Los nominados serán anunciados el 8 de enero.