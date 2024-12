Kenia Os sobre su récord en Spotify: “Siento que este año es aún más valioso”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Por segundo año consecutivo, Kenia Os es la mujer mexicana más escuchada en Spotify en el mundo.

“Siento que este año es aún más valioso, es como la validación de que el trabajo y lo que he estado construyendo, lo que he estado haciendo, en lo que me he estado enfocando, es el camino correcto”, dijo Os, en entrevista con The Associated Press, poco antes del anuncio. “Me siento muy feliz, muy tranquila, agradecida, de tener tanto apoyo de las personas que me escuchan todos los días”.

Esta insignia la consiguió, en buena medida, gracias a su álbum “Pink Aura” que Os ha definido como una producción en la que se atrevió a hacer cosas diferentes.

“Siento que fue expresarme más como mujer … quería que también tuviera un sello personal mío, las letras eran un poco más atrevidas. Estoy en una edad más adulta, las canciones ya no son como las que hacía cuando tenía 19 años”, señaló. “Ha sido un álbum de experimentar y expresar quién soy en este momento, sobre todo qué mujer soy”.

Spotify celebró el top de Os con la develación de un gran conejo rosa en el Jardín Pushkin de la Ciudad de México; el animal es similar al que tiene en la portada de su álbum. La escultura de 4 metros de altura es un reconocimiento a sus fans. La figura está hecha con materiales reciclados y estará disponible del 5 al 7 de diciembre.

El miércoles por la noche, durante la develación del Wrapped 2024 (la lista de artistas y podcast más escuchados), Spotify proyectó una imagen gigante de Os en la Torre Latinoamericana en el centro histórico de la Ciudad de México. En la entrevista, Os compartió algo de los resultados de su propio Wrapped; además de que se escucha a sí misma para preparar sus coreografías, tiene otras artistas femeninas en la lista de las que más minutos ocuparon en su año.

“Me salió también Kali Uchis, Bad Gyal, Ariana Grande y creo que Bad Bunny”, dijo. “Muchas chicas y también Anitta, me encanta”.

A su lanzamiento, “Pink Aura” rompió récords convirtiéndose en el álbum de una mujer mexicana más escuchado, en las primeras 24 horas de lanzamiento, en la historia de Spotify. El álbum incluye colaboraciones como “Mamita rica”, con Yeri Mua y “Un bezito”, con El Malilla. Otras de las canciones que colocaron a Os entre las más populares fueron “Tommy & Pamela” con Peso Pluma, “Siempre que lo beso” con Miranda! y “Jackpot” con Belinda.

“Tenemos muy buenas colaboraciones que yo espero se hagan el próximo año con artistas que amo y admiro muchísimo”, dijo la cantautora originaria de Mazatlán, Sinaloa. “También me tengo que meter al estudio, tengo que preparar mi próximo álbum. Tengo tres años sin parar de tourear (estar de gira), va a ser un año de ‘Ok voy a tener tiempo de entrar al estudio’”.

Las reproducciones de la música de Os aumentaron más de un 21% a nivel global y más del 660% en los últimos 3 años en Spotify. Los Keninis, como se le conoce a los fans de Os, escucharon un promedio de 40 horas de la artista en 2024, para un gran total de 303 millones de horas de dedicación a su estrella.

“Ellos son de verdad la locura andando. Los Keninis, los amo”, dijo.

Os se presentó este año en el festival Ceremonia y en el Pa’l Norte. También tuvo su debut en el Palacio de los Deportes, en donde contó con varios invitados estelares, incluyendo a Belinda, Yeri Mua, La Joaqui y Bella Poarch. Ese fue cierre de la gira Pink Aura.

“Fue el show de mi vida, hasta ahorita creo que es el show que más he disfrutado”, dijo Os sobre el Palacio. “La realidad es que es un show bastante costoso, es casi que un regalo para los fans, con muchísima producción, era como el cierre para que ellos tuvieran su Pink Aura también”.

Para fin de año, Os quiere “recargar pilas” después de tanta actividad, en compañía de sus perritos Kiki y Octavio. Para el Año Nuevo le gusta mirar al futuro.

“Escribo todas mis metas que quiero lograr para el próximo año y guardo esa libretita y la reviso cada año para ver qué logré, que no qué me hace falta y qué quiero lograr”, dijo Os.