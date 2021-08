Juventus y Cristiano Ronaldo sufren amargo debut en Serie A

ROMA.-Con Cristiano Ronaldo suplente, pero con un Dybala decidido a brillar luego de una temporada complicada, la Juventus comenzó con un paso en falso su operación reconquista, al dejarse dos puntos en la cancha del Udinese (2-2) con dos errores de su arquero Wojciech Szczesny.

Cristiano Ronaldo, suplente de inicio, ingresó al terreno de juego a la hora de partido. El astro portugués creyó haber salvado a los turineses en el tiempo adicional con un gol de cabeza pero la jugada fue anulada por el VAR por fuera de juego.

Este inesperado empate no dejará con buen sabor de boca al técnico Massimiliano Allegri, quien regresa al banco que le dio fama para devolver el esplendor a la ‘Vecchia Signora’, como ya hiciese en su primera etapa al frente del equipo, cuando conquisto cinco ‘Scudetti’ en otras tantas temporadas.

Con un Cristiano Ronaldo en el banquillo a falta de que recupere su condición física óptima, la Juve comenzó bien el partido merced a los goles de su dupla sudamericana; el argentino Paulo Dybala (3) -con el brazalete de capitán- y el colombiano Juan Cuadrado (23).

Pero el Udinese no se resignó y logró un penal que le permitió reducir la desventaja merced al gol del también argentino Roberto Pereyra (51).

Y luego de haberse salvado en dos ocasiones por los postes a disparos del español Álvaro Morata (54) y del uruguayo Rodrigo Bentancur (66), los pupilos de Luca Gotti sellaron el empate al aprovechar un error del arquero turinés en la salida de balón, que el español Gerard Deulofeu no perdonó (83).