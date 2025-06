Jurado ve más videos sexuales en caso contra Sean “Diddy” Combs

La fiscal federal adjunta Maurene Comey se refirió por momentos a los clips de uno o dos minutos filmados por el magnate de la música como videos “explícitos”, una señal para que los jurados se pusieran auriculares que les permitieran escuchar y ver las grabaciones sin que fueran escuchadas o vistas por los espectadores en la sala del tribunal de Manhattan.

Los fiscales han citado esos encuentros de varios días impulsados por drogas como evidencia de cargos de tráfico sexual y crimen organizado, diciendo que Combs dependía de empleados, asociados y sus cuentas comerciales para que trabajadores sexuales masculinos viajaran por avión a Miami, Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York, donde su personal preparaba habitaciones de hotel para los encuentros y limpiaba después.

La semana pasada, los fiscales mostraron a los jurados unos dos minutos de las grabaciones de 2012 y 2014 que involucraban a la entonces novia de Combs, Casandra “Cassie” Ventura, un trabajador sexual masculino y Combs. Cassie testificó anteriormente que participó en cientos de los eventos “freak-off”. Ella y Combs estuvieron en una relación desde 2007 hasta 2018.

Cassie demandó a Combs en 2023 alegando años de abuso. Él llegó a un acuerdo en cuestión de horas, pero decenas de demandas similares siguieron.

The Associated Press generalmente no identifica a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual, a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Cassie.

La semana pasada, los abogados defensores mostraron al jurado unos 18 minutos de videos de los actos sexuales que involucraban a Cassie después de que un abogado dijera en las declaraciones de apertura que los videos prueban que la actividad sexual fue consensuada y no evidencia de un crimen.

El lunes, los fiscales presentaron casi 20 minutos de grabaciones de 2021 y 2022 de una madre soltera que fue identificada solo por el seudónimo “Jane”, trabajadores sexuales masculinos y Combs. Jane testificó durante seis días en el juicio que estuvo involucrada románticamente con Combs desde 2021 hasta su arresto en septiembre en una habitación de hotel en Nueva York.

Joseph Cerciello, un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, testificó que decenas de las grabaciones desde finales de 2021 hasta agosto pasado duraban muchas horas. Comey terminó de interrogar a Cerciello a primera hora de la tarde del lunes. Después de un contrainterrogatorio por parte de la defensa, se esperaba que la fiscalía concluyera.

El juicio está en su séptima semana, y los argumentos finales están programados tentativamente para el jueves después de lo que se esperaba que fuera una breve presentación de la defensa.

Combs, de 55 años, se ha declarado no culpable. Ha estado activo en su defensa, escribiendo notas a sus abogados y a veces influyendo en cuándo dejan de interrogar a los testigos.