Junior Caminero conecta 2 jonrones y Rays apalean 9-0 a decaídos Guardianes

Los Rays terminaron con 14 hits y cosecharon su tercera victoria consecutiva

El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, es felicitado en la cueva tras conseguir un jonrón ante los Guardianes de Cleveland, el lunes 25 de agosto de 2025 (AP Foto/Sue Ogrocki)

CLEVELAND.- El dominicano Junior Caminero conectó dos vuelacercas e impulsó tres carreras, y los Rays de Tampa Bay arrollaron el lunes 9-0 a unos Guardianes de Cleveland que caen en picada.

El cubano Yandy Díaz también bateó un cuadrangular por Tampa Bay, mientras que Carson Williams sumó dos hits y dos carreras impulsadas al disputar su tercer juego en las Grandes Ligas.

Los Rays terminaron con 14 hits y cosecharon su tercera victoria consecutiva.

El zurdo Ian Seymour (2-0) ponchó a ocho en cinco entradas al encargarse de la primera apertura en su carrera. Permitió un hit y dio una base por bolas.

Cleveland ha perdido seis encuentros seguidos y nueve de los últimos diez en general. Ha sido blanqueado en sus últimos tres juegos.

Por los Rays, el cubano Díaz de 5-2 con una anotada y una producida. El domin icano Caminero de 5-4 con cuatro anotadas y trse producidas.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-0, José Ramírez de 4-0, Carlos Santana de 3-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-1.