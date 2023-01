Julio Urías y el millonario salario que acordó con Dodgers

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Urías y Los Ángeles Dodgers han llegado a un importante acuerdo de cara a la temporada 2023 de Grandes Ligas.

El pitcher mexicano tendrá un considerable incremento en su salario, en lo que será su último año como pelotero con contrato en el equipo angelino; para 2024 será parte de la agencia libre, después de seis años al servicio de la novena azul.

De acuerdo con información del reportero Fabian Ardaya de The Athletic, el ‘Culichi’, lanzador de 26 años, evitó el arbitraje salarial y acordó una cifra de 14.25 millones de dólares; en la campaña 2022 obtuvo un contrato de 8 mdd, por lo que fue un gran incremento (6.25 mdd) para el mexicano.

El zurdo tricolor se convertirá en parte de la agencia libre para el siguiente año, y este contrato era clave para la relación Dodgers – Urías, de cara a las negociaciones en la temporada baja de 2024.

Urías se convirtió en el as de los angelinos. Luego de las lesiones de Clayton Kershaw y Walker Buehler; las intermitencias de Dustin May y Tony Gonsolin, el mexicano se convirtió en el hombre importante en la lomita para los Dodgers.

Luego de ser parte importante en la obtención de gallardete en 2020, de convertirse el pitcher con más victorias en 2021 y de coronarse como el lanzador con la mejor efectividad en la Liga Nacional en 2022, el gran contrato para Julio era de esperarse.

En la temporada anterior de la MLB, el de Culiacán, Sinaloa, finalizó en la tercera posición de las votaciones para elegir al CyYoung de la Liga Nacional.