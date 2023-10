Julia Ormond demanda a Harvey Weinstein y acusa a CAA, Disney y Miramax

Acusa al ex productor de cine Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en 1995 y luego obstaculizar su carrera; a las compañías por omisión

ARCHIVO - Julia Ormond, miembro del elenco de la serie de televisión "Incorpored", llega a la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión de NBCUniversal el miércoles 3 de agosto de 2016 en Beverly Hills, California. Ormond presentó una demanda el miércoles 4 de octubre. 2023, acusando al ex productor de cine Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en 1995 y luego obstaculizar su carrera, incluyó a Walt Disney Company, Miramax y sus exagentes por omisión ante el peligro que representaba Weinstein. (Foto Rich Fury/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Julia Ormond, miembro del elenco de la serie de televisión "Incorpored", llega a la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión de NBCUniversal el miércoles 3 de agosto de 2016 en Beverly Hills, California. Ormond presentó una demanda el miércoles 4 de octubre. 2023, acusando al ex productor de cine Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en 1995 y luego obstaculizar su carrera, incluyó a Walt Disney Company, Miramax y sus exagentes por omisión ante el peligro que representaba Weinstein. (Foto Rich Fury/Invision/AP, archivo)

NUEVA YORK.- Julia Ormond, quien protagonizó películas junto a Brad Pitt y Harrison Ford en la década de 1990 antes de desaparecer de los reflectores, presentó una demanda el miércoles acusando al ex productor de cine Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en 1995 y luego obstaculizar su carrera.

Ormond, quien también acusa a The Walt Disney Co., Miramax y sus exagentes por omisión a pesar de saber que Weinstein era problemático, presentó el caso ante la Corte Suprema estatal en Manhattan bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, aprobada el año pasado, que permite una ventana para que aquellos que afirman haber sufrido una agresión sexual presenten su denuncia más allá de los plazos normales del estado.

En su demanda, Ormond dice que era una estrella en ascenso cuando conoció a Weinstein en 1994. Señala que se mantuvo en contacto con él para discutir guiones y proyectos, y en 1995 firmó un acuerdo de producción con Miramax, donde él era copresidente. Ormond lo acusa de agredirla sexualmente en diciembre ese mismo año, después de una reunión de negocios, y luego tomar represalias contra ella y afectar negativamente su carrera después de que lo confrontó semanas después.

La actriz británica dice que se lo contó a sus agentes estadounidenses en ese momento, Creative Artists Agency (CAA), pero no recibió apoyo y le aconsejaron que no emprendiera ninguna acción legal ni otras medidas. Ormond acusa a CAA, Disney y Miramax, diciendo que sabían que Weinstein representaba un peligro para las mujeres, pero no hicieron nada para detenerlo ni ayudarla.

De acuerdo con los documentos legales, “ninguna de estas empresas prominentes advirtió a Ormond que Weinstein tenía un historial de agredir a mujeres porque era demasiado importante, demasiado poderoso y les hacía ganar demasiado dinero”.

La demanda es la primera vez que Ormond acusa públicamente a Weinstein de agresión sexual. The Associated Press no suele nombrar a las presuntas víctimas de violencia sexual, a excepción de casos como el de Ormond, quien ha declarado públicamente al respecto.

Weinstein, de 71 años, fue declarado culpable de violación y agresión sexual en Nueva York en 2020 y se encuentra en prisión en el estado. El año pasado también fue declarado culpable de otra violación en Los Ángeles. Ha apelado ambas condenas.

El abogado de Weinstein, Imran Ansari, dijo que su cliente “niega categóricamente las acusaciones hechas contra él por Julia Ormond y está preparado para defenderse con vehemencia”.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a CAA, Disney y Miramax.

Las películas de Ormond incluyen “Legends of the Fall” (“Leyendas de pasión”) con Pitt, “Sabrina” (“Sabrina (y sus amores)”) con Ford y “First Knight” (“El primer caballero”) con Sean Connery y Richard Gere.