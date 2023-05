Juanes canta sobre el amor y el dolor en “Vida cotidiana”

CIUDAD DE MÉXICO.— Para Juanes el día a día no es sólo tranquilidad y rutina, también tiene momentos de dolor, sensualidad y reconciliación, como lo plasmó en su más reciente álbum “Vida cotidiana”.

“Me gusta tener diferentes colores en el álbum, el álbum no puede catalogarse como en un sólo lugar”, dijo Juanes en una entrevista reciente con The Associated Press desde Miami. “Así me gusta porque la vida cotidiana es realmente eso”.

Uno de los temas con los que Juanes dio a conocer su nueva producción es “Amores prohibidos”, cuya letra habla de relaciones clandestinas. En el video aparece una chica muy sensual que tiene diversas parejas amorosas mientras él toca la guitarra en una cama gigante. Juanes está casado con la modelo y presentadora Karen Martínez desde 2004 con quien tiene a sus hijos Luna, Paloma y Dante, así que da curiosidad saber qué se imaginó o cómo se inspiró para abordar el tema.

“Durante la pandemia me levanté cualquier día a leer noticias y me encontré un artículo de una señora que escribía sobre los amores prohibidos”, señaló. “Ella decía ‘ahora que está todo mundo encerrado en la casa, ¿entonces cómo se van a ver los que se ven al escondido?’ y a mí me dio mucha risa la verdad y eso fue lo primero que me motivó hacer esta canción”, señaló.

En “Más” Juanes hace una verdadera fiesta con la música en otro de los temas sensuales de su nueva producción.

“Quizá puede ser de las canciones livianas del álbum en el sentido de que no es tan dramática la letra, es más sexy, es más sobre la atracción que puedes sentir por otra persona y esa necesidad de querer más y más constantemente”, dijo. “Pero es más para bailar porque es como un funk, disco y tiene como una onda muy, muy chévere”.

“Ojalá”, en cambio, es un tema sobre el encuentro con una persona aparentemente ideal, pero en el momento equivocado para iniciar una relación.

En el espectro de Juanes también hay espacio para las causas sociales. En “Canción desaparecida” canta sobre los desaparecidos de Colombia, que al igual que otros países de Latinoamérica como México, Argentina y Chile, ha sufrido este delito durante décadas.

El tema surgió cuando Juanes encontró en YouTube testimonios de paramilitares, guerrilleros, policías y militares hablando “de las atrocidades de la guerra y de lo que ellos hicieron para desaparecer a mucha gente, para asesinar a mucha gente”, dijo.

“Estaban las madres y los papás de estas personas que todavía no encuentran a sus hijos. A mí eso me partió el alma y es una historia muy triste de un conflicto muy largo colombiano, eso fue realmente lo que me inspiró a querer hablar de este tema”, agregó.

La canción la hizo a dúo con la artista urbana Mabiland, originaria de la ciudad de Quibdó, de la zona del Chocó. A pesar de ser un tema doloroso, tiene un estilo de rumba rockera psicodélica.

“Ha habido indiferencia y hasta miedo de esta situación, de hablar de esto”, dijo Juanes. “A través del arte y de la música para mí es un filtro por donde pasan todos estos sentimientos y se vuelven canción y al final puede ser una manera de expresión y de arte en donde la memoria sea importante, que no se repita para las nuevas generaciones”.

La “Canción desaparecida” ya tiene video, fue filmado en Medellín y dirigido por el realizador puertorriqueño Kacho López. Será estrenado próximamente.

En “Mayo” Juanes le canta a Colombia, para la que pide paz.

“El mes de mayo es el mes del trabajador en Colombia, pero también el mes de mayo ha coincidido en los últimos tres años en Colombia con marchas”, dijo. “Esta canción de ‘Mayo’ habla sobre ese momento, si tú cambias la palabra mayo por la palabra Colombia, en toda la letra, puedes entender mucho más a lo que me refiero, pero era ese momento de sueño, de esperanza y de darle el futuro a la juventud y a nuestros hijos”.

“Cecilia” es otra de sus canciones con un invitado especial: Juan Luis Guerra. “Ha sido un verdadero privilegio contar con él en esta canción que tiene mucha alegría, mucho baile, mucho Caribe, mucha guitarra eléctrica y realidad”, dijo.

El tema está dedicado a la esposa de Juanes, cuyo nombre completo es Karen Cecilia Martínez Insignares.

“Compuse esta canción para ella después de un momento de crisis en donde le digo que nos miremos a los ojos y que nos demos una oportunidad para volver a empezar y bailar juntos la vida”, dijo.

Con el lanzamiento de su décimo primer álbum y su primero con canciones completamente originales en cuatro años, Juanes estrenó el video de “Cecilia”, filmado en las playas de Colombia y dirigido por María Camila Calle, alias Mccalle, en el que aparecen Juanes, su esposa y sus hijos.

Juanes estuvo hace poco en la Ciudad de México para una presentación sorpresa en las calles cerca del metro. “Me dio mucha risa porque hubo una persona que trabajaba en un casino enfrente de donde estaba cantando que se acercó y le dijo a mi mánager ‘¿será que podemos contratar al imitador de Juanes?’… Otra señora me dijo que si yo era el cantante de ‘Los Juanes’, yo le dije que sí, que claro”, señaló risueño. “Me gustó mucho la verdad”.

Cuando comenzó su carrera con su banda de metal Ekhymosis en Medellín, el artista galardonado con tres Grammy y 26 Latin Grammy no tuvo una fase de músico callejero, pero sí buscaba todo tipo de foros: “Tocábamos en los garajes, hacíamos conciertos por ahí, clandestinos, por así decirlo”, recordó.