Jóvenes Tecolotes superan 10-1 a selección de US CBP

Laredo, Tx.- Continuando con el apoyo para mostrar el novel talento presente en la actual temporada, este jueves un cuadro plagado de jóvenes de Tecolotes de los Dos Laredos venció 10 carreras por 1 a una selección conformada por oficiales del U.S. Customs and Border Protection, en duelo celebrado en el Uni-Trade Stadium.

El ensenadense Sergio Villalva aportó en la ofensiva al irse de 4-2, con tercia de producciones. Luis Rodríguez, Luis Amador y Beder Gutiérrez anotaron dos rayitas cada uno. El nativo de Aguascalientes, Alexis Vidales, recetó cinco chocolates en dos entradas sobre la loma.

Ricardo Chapa, abridor neolaredense, trabajó el primer inning con cinco rivales enfrentados, de un ponche, una base otorgada e imparable permitido sin daño en el marcador.

En el amanecer del encuentro Luis Rodriguez corría en los senderos tras pifia del parador en corto visitante, y tras un out Luis Amador caminaba a la inicial. Con doblete productor al izquierdo de Beder Gutiérrez y pasaporte con casa llena para Ricardo Rincón, la pizarra se inauguraba 2-0.

Al siguiente inning el primer rally para los Dos Laredos fue de tres carreras, anotando Roberto Camacho vía passed ball, y después Luis Amador y Beder Gutiérrez con sencillo al izquierdo de Sergio Villalva.

La única anotación de US CBP se registró en el tercer acto con Héctor Pabón dando doblete al prado de la izquierda frente a Mike Franco, para después timbrar gracias a hit al central de Andrew Aguilar.

Los emplumados recuperaron la diferencia de cinco en el score en el mismo capítulo gracias a sencillo productor de Roberto Camacho anotando Luis Rodríguez el 6-1 ante el primer relevista visitante Hugo Mendiola.

Hasta la sexta ofensiva de Tecolotes se coronó el 10 por 1 final con cuatro anotaciones encabezadas por triple de Javier Coronado, anotando posteriormente en passed ball; sencillo de Sergio Villalva, elevado al central del receptor regiomontano Eduardo Luna y doblete al izquierdo por parte de Jordan Blackmon. Estas cuatro carreras las toleraba el diestro Erick Garay.

Por los Dos Laredos inició el juego Ricardo Chapa (1.0IP, 1H, 1K, 1BB), le siguieron Henry Omaña (1.0IP, 2K), Mike Franco (1.0IP, 3H, 2K, 1CL), Gerardo Gutiérrez (1.0IP, 1H), Alexis Vidales (2.0IP, 5K, 2H) y Juan Martinez (1.0IP, 1BB, 3H).

Este viernes, Tecolotes emprenderá el viaje temprano rumbo a Río Bravo, Tamaulipas, para enfrentar a partir de las 14 horas a Leones de Yucatán en la continuación de los duelos de preparación.

Tecolotes

2B Luis Rodríguez, de 3-1, 1H, 2CA, 1K – José Ríos, de 2-1

SS Roberto Camacho, de 3-2, 1CA, 1CP, 1K – Marcos Valenzuela, de 1-0

3B Luis Amador, de 1-0, 2BB, 2CA – Javier Coronado, de 1-1, 1CA

JC Beder Gutiérrez, de 3-2, 2H, 1BB, 2CA

JD Sergio Villalva, de 4-2, 3CP, 1CA, 1K

1B Daniel Wasinger, de 3-2, 1CA, 1BB

BD Ricardo Rincón, de 3-0, 1BB, 1K, 1CP

C Eduardo Luna, de 3-0, 1CP, 1K

JI Jordan Blackmon, de 4-1, 1CP, 1K, BG