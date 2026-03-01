Joven motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de las calles Eva Sámano y Cruillas, en el sector Villas de La Fe, dejó como saldo a un joven lesionado, luego de la colisión entre una motocicleta y una camioneta particular.

El lesionado fue identificado como Jorge Luis, de 18 años, quien conducía una motocicleta Italika DM 200 y circulaba de sur a norte sobre Eva Sámano. De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta Acura que se desplazaba de poniente a oriente avanzó en el cruce después de que el conductor de un camión, que se encontraba atravesado en la zona, le cediera el paso, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien posteriormente fue trasladado al Hospital del IMSS para su valoración médica.

Según los datos disponibles, los involucrados dialogaron tras el percance y alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños materiales y los gastos médicos. Ambos se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades de Tránsito, por lo que no se elaboró peritaje oficial en ese momento.