Jorge Sánchez lanza dardo a jugador de Rayados: América es el grande

CIUDAD DE MÉXICO.- Maximiliano Meza, jugador de Rayados, generó polémica con su declaración de ayer jueves en conferencia de prensa, en la que asegura que Monterrey no vive de la historia, haciendo alusión al equipo rival de esta Jornada 2: el América.

«Hoy Rayados de Monterrey no vive de la historia, ha ganado sus cosas en los últimos tres años por eso también la exigencia de hoy en día hacia nosotros, porque se ha acostumbrado a ganar; hoy en día es muy similar a la que tiene el América», declaró el volante argentino.

Jorge Sánchez, zaguero del América, no entró en polémica, pero quiso dejar las cosas claras.

«Sabemos que América es el equipo más grande de México en todas las partes. No quiero entrar a detalle, es su punto de vista; estamos enfocados a lo nuestro, vamos a salir a jugar. Hay que dejar un poco de lado la historia, seguir cosechando títulos y seguir en primer lugar en todos los aspectos», aseveró.

El lateral de las Águilas acepta estar en deuda con la afición americanista, pero confía en que volverán a pelear títulos.

«Como lo hemos vivido en este año y medio que no hemos hecho las cosas tan bien entrando a Liguilla. Es una exigencia muy grande que tenemos estar peleando por un título, estamos en deuda con el equipo y la afición», enfatizó.

¿Jorge Sánchez jugará ante Monterrey?

Fernando Ortiz trabajó con Miguel Layún en gran parte del entrenamiento, pero esto no afecta a Jorge Sánchez, quien dice apoyar todas las decisiones del «Tano».

«Son decisiones del ‘Tano’, no tengo problema con quien quiera poner. Me toca seguir entrenando, tuve dos semanas solamente de recuperación y hasta eso estuve bien. Me siento capaz de volver a jugar, pero son decisiones del ‘Tano’ que pone a Layún y tengo que respetar. Tengo que trabajar y esforzarme porque me juego algo importante (Qatar 2022)», declaró.