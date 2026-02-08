Jorge Luis Miranda Niño estrecha lazos con familias de la colonia Voluntad y Trabajo 2

Donde encabezó una jornada de diálogo y ofreció asesorías jurídicas completamente gratuitas para los residentes del sector

Durante su estancia, Miranda Niño convivió con las familias de la zona.

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía, Jorge Luis Miranda Niño visitó la colonia Voluntad y Trabajo 2, donde encabezó una jornada de diálogo y ofreció asesorías jurídicas completamente gratuitas para los residentes del sector.

​Durante su estancia, Miranda Niño convivió con las familias de la zona, enfatizando que el conocimiento de sus derechos es la herramienta más poderosa para proteger su patrimonio y tranquilidad.

Su intención principal fue consolidar un vínculo de confianza, asegurando que los colonos se sientan respaldados y acompañados ante cualquier reto legal que puedan enfrentar.

​”Nuestra meta es servir como un enlace sólido entre la comunidad y el sistema de justicia”, puntualizó Miranda Niño.

“Queremos brindar orientación profesional a todo aquel que lo requiera, asegurándonos de que el factor económico no sea un impedimento para recibir ayuda”.

​El encuentro resultó un éxito, destacando la respuesta positiva de los habitantes de la “Voluntad 2”, quienes agradecieron la apertura para escuchar sus preocupaciones y el apoyo profesional brindado. Jorge Luis Miranda Niño reafirmó su compromiso de seguir recorriendo diversos sectores de la ciudad para atender personalmente las necesidades de la gente y continuar ofreciendo sus servicios a favor de la comunidad.