Jon Batiste anuncia su primera gira por Norteamérica

Batiste lanzó a principios de este verano (boreal) el extenso “World Music Radio”, que presenta su rica mezcla característica de R&B, hip hop, swing, jazz y pop.

El anuncio de la gira se dio el lunes, a pocos días de las nominaciones de los Grammy 2024 para los que Batiste está postulado para seis premios, incluyendo álbum, canción y grabación del año.

La gira Uneasy Tour: Purifying the Airwaves for the People comenzará el 16 de febrero en Portland, Oregon, y llevará a Batiste por todo Estados Unidos y Canadá. Concluye en Miramar Beach, Florida, el 27 de abril.

En el camino, pasará por numerosas ciudades, incluidas Seattle, San Francisco, Detroit, Filadelfia, Nueva York y Atlanta.

“Me gustan los números, así que son 20 teatros y 24 presentaciones para bendecir el año crucial de 2024. Para mi primera gira en solitario quería tocar en lugares más pequeños y crear experiencias que me permitieran sentir realmente a la gente mientras toco. Piense en estos 24 espectáculos menos como una gira y más como una serie de 24 experiencias que no debe perderse, cada una de las cuales es única”, dijo Batiste a The Associated Press en una declaración exclusiva por escrito. “Diseñamos estos conciertos para que sean catalizadores que unan a las personas, generen conciencia sobre las cosas que me importan e inspiren cambios en este país y en el mundo”.

El objetivo, dice, es experimentar sus conciertos como “presentaciones íntimas y que afirman la vida, creadas para unirnos, elevarnos e inspirarnos a todos en esta época de cambio e incertidumbre”, explicó.

La preventa comienza el 14 de noviembre y los boletos para el público en general salen a la venta el 17 de noviembre.

Para aquellos que no pueden esperar hasta el próximo año para ver su Batista: el multiinstrumentista es retratado en un nuevo documental titulado “American Symphony”, que sigue su viaje para componer una sinfonía mientras su esposa, la escritora Suleika Jaouad, se somete a un tratamiento contra el cáncer. Llegará a los cines el 24 de noviembre y a Netflix el 29 de noviembre.