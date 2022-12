JNS gana la cuarta temporada de ‘¿Quién es la máscara?’

CIUDAD DE MÉXICO.- Las integrantes del cuarteto de pop JNS ganaron la cuarta temporada del programa ‘¿Quién es la máscara?’ bajo sus personajes de Fresa, Ajo, Piña y Pera, quienes en conjunto eran el equipo de Huacal.

Desde hace un par de semanas este grupo dio pistas muy claras e, incluso, en programas pasados mencionaron la palabra ‘Jeans’ o ‘Metamorfosis’, como se titula su más reciente producción discográfica, por lo que el público ya intuía que detrás de las botargas de frutas y verdura se encontraban las integrantes de la agrupación que surgieron en la década de los años 90; aún así la gente desde sus casas voto por ellas para alzar el trofeo.

Regina Murguía cumplió su promesa y, al quitarse el traje de Ajo, ‘perreó’ al ritmo de Anitta, lo cual dejó con la boca abierta al investigador Juan Pablo Zurita.

Angie Tadeo declaró que transmitir energía sin revelar su identidad fue una de las grandes experiencias que vivió en el reality show.

‘Realmente creo que salió nuestra personalidad que no podemos salir en cualquier lado, como en una conferencia de prensa y esas cosas. Hay un poco de nosotras en los personajes, la hemos pasado increíble, ha sido para nosotras ese gran éxito que nunca hemos tenido, porque siempre hemos sido el ‘underdog’, siempre las chiquitas’.

Yuri opinó que las integrantes de los 90´s Pop Tour trajeron mucha energía al foro de Televisa y les hicieron el día mucho más agradable. ‘Era reírnos y reírnos y reírnos’.

Tanto Regina, como Angie, Karla Díaz-Leal y Melissa López decidieron qué personaje elegir de las frutas y la verdura, por medio de ‘papelitos’, totalmente al azar.

Regina reveló que ella no quería ser Ajo: ‘Yo dije: no manchen, o sea tres frutas y yo… pero cuando lo vi supe que estaba hermoso, me dio vida, no nos dejábamos de mover nunca’.

Galilea Montijo le gritó ‘eres una psico Ajo’, a lo que la intérprete respondió jugando ‘sí soy, un poco’. Juanpa señaló que este personaje parecía como si tuviera un trauma por lo hiperactiva que se veía.

Carlos Rivera resaltó que pese a que a lo largo de las temporadas se ha mostrado todo tipo de personalidades, las integrantes de JNS llegaron a romper con todo.

‘El día que apareció ese huacal de verdad fue de ¿qué es esto? Que primero empezó una y luego otra, luego se sumaron las otras dos, fue romper con paradigmas, hicieron que se reinventarse ‘¿Quién es la máscara?’’

Melissa afirmó que lo que se vivió en este show es 100 por ciento real:

‘Van a tu casa a tomarte medidas, te tapan la cara, te piden que todas tus fotos las voltees para que nadie vea quién eres, llegas a Televisa, te recogen en un carrito de golf, que está todo tapado, es impresionante la magia que se vive’, detalló.

El segundo lugar de este concurso fue para el dragón color rosa de ‘Alebrije’ quien al ser desenmascarado se descubrió que se trataba nada más que de la ‘reina grupera’: Ana Bárbara.

Mientras que, el tercer lugar fue para el monstruo de cinco cabezas de ‘Bunch’, cuyo famoso que estaba detrás fue el actor y comediante Ricardo Margaleff.

Al principio de este último programa se reveló la identidad de un personaje más que se había quedado pendiente la semana pasada, fue el tierno koala que viajaba en un cohete:’Koaláctico’, quien sorprendió a todos al mostrar que en realidad se trataba del personaje de comedia ‘El compayito’, y después se mostró al creador de éste: Edson Zuñiga.