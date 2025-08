Jerry Jones acusa que petición de canje de Micah Parsons es táctica de negociación con los Cowboys

Parsons permanece en el campo de entrenamiento, donde aún no ha practicado debido a una lesión en la espalda

OXNARD, California.- El propietario y gerente general de los Cowboys de Dallas Cowboys, Jerry Jones, no tiene la intención de intercambiar a Micah Parsons después de que la estrella defensiva dijera que quiere dejar el equipo tras el colapso en la negociación de una extensión de contrato.

“Seguramente ustedes han estado alrededor de estas cosas y saben cómo reconocer el lenguaje de negociación, ese tipo de cosas. Y ahí es donde lo coloco”, afirmó Jones después de la práctica del sábado, un día después de que Parsons publicara en las redes sociales que había solicitado un canje.

No ajeno a disputas públicas y prolongadas con jugadores destacados, Jones insistió en que el enfrentamiento con Parsons no es diferente a situaciones pasadas que van desde los enfoques alternativos del quarterback Dak Prescott y el receptor CeeDee Lamb el año pasado hasta la huelga durante la temporada de 1993 del corredor Emmitt Smith.

“Bueno, es solo que lo has visto tan a menudo, y lo has visto con otros clubes. Pasas por el proceso. Es un momento muy sensible cuando estás garantizando a alguien casi 200 millones de dólares, eso es algo delicado”, comentó Jones.

Parsons permanece en el campo de entrenamiento, donde aún no ha practicado debido a una lesión en la espalda. No habló con los reporteros, dejando el campo al mismo tiempo que Jones respondía preguntas durante más de 15 minutos.

Parsons está entrando en la última temporada de su contrato de novato de cinco años y busca un nuevo acuerdo que casi con certeza lo convertiría en el defensor mejor pagado en la historia de la NFL. Podría ser etiquetado como jugador franquicia en 2026 si no firma una extensión de contrato.

Seleccionado en la primera ronda del draft en 2021, Parsons ha logrado al menos 12 capturas en cada una de sus cuatro temporadas con los Cowboys y 52 1/2 en su carrera.

El núcleo del desacuerdo entre Parsons y los Cowboys parece ser sobre la naturaleza específica de las conversaciones que sostuvieron Jones y Parsons hace algunos meses. Jones consideró que habían llegado a un acuerdo, pero Parsons difiere.

“La clave es que tenemos un acuerdo”, dijo Jones. “Realmente entendamos que ahora tenemos un acuerdo”.

Parsons escribió en su comuicado que los Cowboys se han negado a involucrar a su agente David Mulugheta en el proceso, lo que junto con los comentarios de Jones durante una conferencia de prensa el 21 de julio, contribuyó a su decisión de solicitar públicamente un intercambio.

Al pregunntarle si lo discutido en marzo seguía sobre la mesa, Jones dijo: “Micah lo quitó. Él lo quitó”.

Jones dijo que espera que Parsons trabaje sobre la base establecida durante las conversaciones disputadas de primavera.

“Ahora, si vamos a ajustar un acuerdo, entonces él es imprescindible y yo soy imprescindible”, comentó Jones sobre la participación de Parsons en futuras negociaciones.

Varios jugadores de los Cowboys han publicado su apoyo a Parsons en las redes sociales. Lamb escribió: “Solo paguenle al hombre”.

Los fanáticos apoyaron a gritos a Parsons cuando Jones caminó por el campo a mitad de la práctica, y hubo un canto sostenido de “¡Paguemos a Micah!” al final del entrenamiento del sábado.

Jones no respondió directamente cuando se le preguntó si espera que Parsons esté en los Cowboys para el primer juego de la temporada el cuatro de septiembre ante los Eagles de Filadelfia.