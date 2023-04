Jay Wheeler celebra cumpleaños con ‘Emociones 1.5’

CIUDAD DE MÉXICO.— Jay Wheeler celebra su cumpleaños con mucha música y un deseo especial.

El músico y productor puertorriqueño lanzó el martes su EP ‘Emociones 1.5’, al que califica como una extensión de su álbum ‘Emociones’ de 2022. El estreno llega el mismo día de su cumpleaños, el 25 de abril. Wheeler es tauro y dice que los rasgos más marcados del signo en él son ser ‘celoso y apasionado’.

En cuanto a estar cerca de la marca de los 30 años está tranquilo, pues afirma que no dejará que el cambio de

década haga que salga menos de fiesta. ‘Como quiera voy a seguir siendo un loco’, dijo.

En ‘Emociones 1.5’ Wheeler demuestra su versatilidad de estilos, que van del trap a la balada, el dance y el pop.

Antes del lanzamiento estrenó los videos de los temas ‘Te la dedico’ y ‘For You’ como una especie de cortometraje en el que el fuego y el agua son protagonistas. Los videos fueron filmados en Puerto Rico. ‘For You’ es una canción de despecho cantada en inglés a la que pone fuego en su expresión. ‘Te la dedico’ también habla de superar una ruptura tras revelar mentiras, pero en el video aparece como un náufrago en un mar de ensueño.

‘Tengo mucha música en inglés de la cual no quiero que se pierda nunca y quise incluirla’, dijo Wheeler sobre ‘For You’. ‘Son canciones que, aunque son del mismo concepto, son diferentes, por eso es que un video es de fuego y el otro es de agua… Son temas bien importantes para mí, lo que es el desamor y el romantiqueo siempre va a ser algo especial para mí’.

En el video de ‘Xexo’ (pronunciado sexo) incluyó un cameo del cómico y YouTuber puertorriqueño Chente Ydrach, quien suele hacer entrevistas con músicos urbanos. Esta canción es más movida, propia para bailar en la pista.

‘Chente siempre va a ser una de las personas que está guardada en mi corazón’, dijo Wheeler.

‘Trampa’ es otra de las canciones con mucha onda electrónica, ‘activa’ como la describe. En ‘SOS’ incluyó sintetizadores y efectos de sonido que crean una atmósfera nocturna y acelerada. La última canción, ‘2022’ tiene guitarra acústica y violines.

‘Traté de hacerlo así como ranchera, como que tuviera un color de música diferente, que nunca había hecho, porque le tengo mucho respeto’, dijo Wheeler sobre ‘2022’, al tiempo que señaló que le gustan músicos como Natanael Cano, Christian Nodal y Grupo Firme.

Entre los baladistas mexicanos que disfruta están Jesse & Joy y el trío Reik con quienes ha colaborado en temas como ‘Borracho’ y ‘Winnie Pooh’.

‘Son mucha gente que yo escucho y me encanta’, señaló.

La portada del álbum es una especie de cómic en la que Wheeler recuerda momentos destacados de sus años más recientes, como su primera gira mundial y cuando se comprometió con su ahora esposa, la cantante venezolana Zhamira Zambrano, en el Coliseo de Puerto Rico.

Wheeler dijo que no le teme al compromiso. ‘Al contrario, yo creo que sin el amor no se puede vivir correctamente, así que yo no le tengo miedo’, dijo. De hecho, está por tener una segunda boda tras una ceremonia civil íntima con Zambrano en diciembre.

‘La boda más grande que va a ser aquí en Puerto Rico’, dijo y adelantó que espera recibir por lo menos a un centenar de invitados.

Pero antes se quiere hacer un auto regalo de cumpleaños, además de disfrutar con sus seres queridos.

‘¿Qué regalo me gustaría darme? Un día completo de videojuegos’, dijo Wheeler quien compartió que le gustan títulos como ‘Call of Duty’, ‘Rocket League’, ‘Fortnite’ y ‘Valorant’.