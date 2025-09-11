El Dólar
Compra:
$17.70
Venta:
$18.90
EN VIVO

Jason Collins recibe tratamiento por tumor cerebral

El primer basquetbolista abiertamente gay de la NBA enfrenta terapia especializada mientras su familia pide privacidad y agradece muestras de apoyo

Jason Collins, centro de los Nets de Brooklyn, en un partido de la NBA contra los Lakers de Los Ángeles, el domingo 23 de febrero de 2014, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
AP

NUEVA YORK.- Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA y que ahora se desempeña como embajador de la liga, está recibiendo tratamiento por un tumor cerebral, informó su familia el jueves.

Collins anunció que era gay en 2013, convirtiéndose en el primer deportista públicamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de América del Norte. Se retiró en 2014 después de una carrera de 13 años que incluyó etapas con los Nets de Nueva Jersey, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington y de regreso a los Nets después de que se mudaron a Brooklyn.

Su familia envió un comunicado a la NBA.

“La familia de Jason y él agradecen su apoyo y oraciones y amablemente piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, indicó el comunicado que fue difundido el jueves.

Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes en su carrera. En su mejor temporada, promedió 6.4 puntos y 6.1 rebotes para los entonces Nets de Nueva Jersey en 2004-05.

Sube a ocho muertos explosión de camión cisterna de gas en CDMX
Selvas amazónicas en tierras indígenas nos protegen contra enfermedades, revela estudio

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.