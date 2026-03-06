Japón aplasta 13-0 a Taiwán en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani batea para Japón durante el segundo inning del juego contra Taiwán en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Louise Delmotte)

Shohei Ohtani batea para Japón durante el segundo inning del juego contra Taiwán en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Louise Delmotte)

Los aficionados japoneses no pueden ver a Shohei Ohtani en persona muy a menudo. Pudieron deleitarse el viernes en un Tokyo Dome lleno a reventar.

Ohtani disparó un grand slam en la segunda entrada —en el primer acto pegó un doble al primer lanzamiento del juego, pero no anotó— y Japón aplastó el viernes 13-0 a Taiwán el Grupo C del Clásico Mundial de béisbol. Fue el primero de los cuatro partidos de los reinantes campeones en su casa durante la fase de grupos.

El juego se dio por terminado después de siete entradas por la regla de la misericordia, que se está utilizando en el Clásico. El partido se detiene después de cinco innings si un equipo lidera por 15 carreras o más, o después de siete si la ventaja es de 10 o más.

Tras amenazar en la primera, Japón explotó con 10 carreras en la segunda entrada.

Japón, que bateó primero como equipo visitante designado, colocó a los tres primeros corredores en base —una base por bolas, un sencillo y un pelotazo. Kenya Wakatsuki elevó de foul al receptor, lo que llevó a Ohtani al plato para el dramático grand slam hacia el jardín derecho ante el abridor Hao-Chun Cheng.

Japón sumó seis carreras más en el inning, que duró 28 minutos. El relevista Chih-Wei Hu terminó el episodio, pero no antes de que Japón le diera la vuelta al orden al bate y Ohtani consiguiera su tercer hit del juego —un sencillo— y su quinta carrera impulsada en la entrada.

Y apenas se habían jugado dos innings.

Japón anotó tres más en la tercera, esta vez ante el tercer lanzador, Tzu-Chen Sha, para ampliar la ventaja a 13-0.

El abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de la temporada pasada con los Dodgers, quedó en un segundo plano.

Después de largas pausas entre entradas, Yamamoto se metió en problemas en la tercera, al otorgar dos bases por bolas y llenar las bases con ayuda de un error. Fue reemplazado por Shoma Fujihira, quien ponchó a An-Ko Lin para acabar con la amenaza.

Yamamoto ponchó a tres, dio dos bases por bolas, no permitió hits y se llevó la victoria. Cheng cargó con la derrota.

Ohtani abrió la cuarta y conectó una línea que fue atrapada con un salto por el primera base Nien-Ting Wu, mientras intentaba completar el ciclo —sencillo, doble, triple y jonrón—. Necesitaba un triple para completar el ciclo, y la atrapada en el aire pudo haberlo evitado.

Japón es uno de los favoritos para llegar a la final en Miami el 17 de marzo, quizá contra Estados Unidos.

Taiwán se enfrenta a la República Checa el sábado y Japón lo hará contra Corea del Sur.

Australia se mantiene invicta

Australia derrotó 5-1 a República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C.

La selección australiana se perfila entre las favoritas en Tokio para avanzar a los cuartos de final junto con los anfitriones.

El jonrón de Mead en la tercera entrada puso a Australia arriba por 3-1 después de que los checos no concretaron una doble matanza al inicio del episodio. Finalmente, ello le dio a Mead la oportunidad de batear.

Australia sumó dos carreras en el noveno inning, incluido un jonrón solitario de Alex Hall.

Los checos tomaron ventaja 1-0 en la parte baja del segundo acto con un elevado de sacrificio de Vojtech Mensik.

Josh Hendrickson fue el pitcher ganador y Tomas Ondra cargó con la derrota.

Australia mejoró a 2-0 en el Grupo C y los checos cayeron a 0-2. Los australianos llegaron a los cuartos de final hace tres años en el último Clásico, pero cayeron en esas instancias ante Cuba por 4-3.

Cuentan con varios jugadores vinculados a organizaciones de las Grandes Ligas, incluido Mead. También está Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de las mayores en 2024, elegido por los Guardianes de Cleveland.