James Bond domina la taquilla de EEUU

CD. DE MÉXICO.- Después de una demora de 18 meses a causa de la pandemia de coronavirus, «No Time to Die» debutó como se esperaba. La última cinta de James Bond protagonizada por Daniel Craig recaudó 56 millones de dólares en 4.407 salas de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo, ocupando fácilmente la cima de la taquilla.

No rompió ningún récord registrado durante la pandemia o por alguna otra cinta del agente 007, pero tampoco se quedó muy lejos y, de hecho, es el cuarto mejor estreno de las 25 películas de la franquicia.

James Bond no es Marvel cuando se trata de fines de semana de estreno. Bond siempre ha tenido una audiencia de mayor edad que generalmente no acude a las salas en el primer fin de semana. De hecho, el mejor debut de una cinta de Bond ni siquiera alcanzó los 100 millones de dólares. Fueron 88,4 millones para «Skyfall», que se estrenó en 2012.

«Pasó mucho tiempo para que esta película llegara a la pantalla grande», dijo Erik Lomis, el director de distribución de United Artists Releasing. «Está justo donde pensamos que estaría y justo donde se pronosticó que estaría».

Cary Joji Fukunaga dirigió esta película, que incluye en su reparto a los actores Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas, Lashana Lynch y a Rami Malek como el villano. Tanto los críticos como las audiencias han respondido de forma positiva. El público ha sido predominantemente masculino (64%) y mayor de 35 años (57%).

«Me siento realmente, realmente aliviado de que esté en los cines y de que la gente tenga una oportunidad de verla», dijo Craig el domingo desde la pista de carreras de Charlotte. «Estoy increíblemente orgulloso de ella, así como lo estoy de todas las películas (que protagonizó en el papel de Bond), pero estaba desesperado de que la gente fuera y viera esto en un grupo grande, como el venir aquí hoy. Es lo que hacemos. Somos una especie social; necesitamos reunirnos».

Craig fue el invitado de honor para dar el banderazo de salida en las eliminatorias de la NASCAR, donde ondeó la bandera verde.

A diferencia de muchas cintas que han debutado durante la pandemia, nunca se consideró implementar un estreno híbrido para «No Time to Die». Además de ser la cinta de Bond más larga de la historia con 2 horas y 43 minutos de duración, también fue una costosa con un presupuesto de producción reportado de aproximadamente 250 millones de dólares.

Y esa cifra no incluye los costos de mercadotecnia, que se reportó superaron los 100 millones de dólares.

A continuación, las cifras estimadas de ventas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas se publicarán el lunes.

1. «No Time to Die», 56 millones de dólares.

2. «Venom: Let There Be Carnage», 32 millones.

3. «The Addams Family 2», 10 millones.

4. «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», 4,2 millones.

5. «The Many Saints of Newark», 1,5 millones.

6. «Free Guy», 1,3 millones.

7. «Lamb», 1 millones.

8. «Dear Evan Hansen», 1 millón.

9. «Candyman», 700.000 dólares.

10. «Jungle Cruise», 214.000 dólares.