El Dólar
Compra:
$16.90
Venta:
$18.40
EN VIVO

Isak se lesiona el tobillo al anotar para Liverpool en la victoria ante Tottenham

Apenas 11 minutos después de entrar como sustituto en el descanso en la victoria del sábado 2-1 contra el Tottenham en la Liga Premier

Alexander Isak del Liverpool tendido en el suelo tras lesionarse en el encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ian Walton)
AP

LONDRES (AP) — Alexander Isak fue ayudado a salir del campo con una aparente lesión en el tobillo izquierdo sufrida al anotar para el Liverpool, apenas 11 minutos después de entrar como sustituto en el descanso en la victoria del sábado 2-1 contra el Tottenham en la Liga Premier.

Mientras el fichaje récord del fútbol británico remataba con el pie izquierdo para darle al Liverpool una ventaja de 1-0 a los 56 minutos, Micky van de Ven se deslizó con un desafío que impactó en el tobillo del delantero sueco.

Isak ni siquiera celebró el gol y, tras recibir tratamiento, fue llevado fuera del campo con la ayuda del personal médico del Liverpool.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijo que era demasiado pronto para determinar la gravedad de la lesión.

“Esperemos que esté de vuelta con nosotros pronto”, dijo Slot. “Difícil decirlo ahora”.

Van de Ven no fue sancionado por la falta. El Tottenham ya estaba con diez hombres después de que Xavi Simons recibiera una tarjeta roja directa a los 33 minutos por una entrada con los tacos por delante sobre su compatriota neerlandés Virgil van Dijk y terminó el partido con nueve hombres tras la expulsión de Cristian Romero en el tiempo de descuento.

Haaland supera el récord de goles de Cristiano Ronaldo en la victoria del City
El novato de Miami se redime con un touchdown decisivo en la victoria 10-3 sobre Texas A&M

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.