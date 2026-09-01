Irán dispara misiles y drones en respuesta a ataques estadounidenses

Al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que ha durado más de seis meses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — Irán disparó el martes misiles y drones en respuesta a los ataques estadounidenses, reportaron medios semioficiales iraníes al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que ha durado más de seis meses.

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, consideradas cercanas a las fuerzas de seguridad de Irán, reportaron a última hora del martes que el país había lanzado tales operaciones.

Horas antes, Estados Unidos atacó objetivos en Irán tras denunciar que Teherán intentó asaltar buques comerciales y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Los ataques ponen fin abruptamente a un mes sin acción militar y amenazan con reanudar plenamente un conflicto que ha disparado los precios mundiales del petróleo y planteado problemas políticos para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los combates reanudados se producen después de que el presidente Donald Trump pareciera virar hacia tratar de doblegar a Irán a su voluntad mediante sanciones económicas.

“Si la nación fallida de Irán toma represalias por este ataque muy justificado, serán golpeados de nuevo a un nivel mucho más duro y más alto, pero no será el mayor ataque de todos, ese está esperando”, advirtió Trump en redes sociales después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara los últimos ataques.

Sin embargo, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán y su mando militar conjunto advirtieron que las fuerzas armadas asestarían “golpes aplastantes y devastadores” contra Estados Unidos.

La televisión estatal iraní reportó que Estados Unidos atacó una fábrica de harina de pescado en la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, así como varios objetivos civiles en la provincia de Hormozgán. Indicó que un muelle pesquero y una torre de la Organización de Puertos y Marítima en Sirik estaban entre los sitios bombardeados por las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos e Irán buscan ambos el control sobre el estrecho de Ormuz, una vía fluvial frente a la costa de Irán por la que normalmente fluye el 20% del petróleo mundial. Teherán lo cerró efectivamente después de que comenzó la guerra.

Los precios del petróleo han subido bruscamente esta semana con los enfrentamientos reanudados entre Irán y Estados Unidos. El crudo, que ya había subido alrededor de un 7% esta semana, siguió aumentando tras los ataques del martes.

El precio del crudo ha subido más de un 50% este año y ha impulsado el costo de la gasolina. El costo de un galón de gasolina regular en Estados Unidos volvió a subir durante la noche a 4,10 dólares, según AAA. El año pasado por estas fechas, un galón costaba 3,19 dólares.

Antes de que la acción militar comenzara de nuevo esta semana, el gobierno de Trump había argumentado que era solo cuestión de tiempo hasta que las sanciones económias obliguen a Irán a rendirse. Ahora los ataques militares se reanudan incluso cuando se están agotando las reservas estadounidenses de interceptores y la guerra ha sido impopular entre la población.

Un regreso al conflicto abierto sería peligroso para la región, donde Irán ha atacado bases militares estadounidenses e infraestructura de países del Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

En los ataques del domingo, el Comando Central de Estados Unidos indicó que sus fuerzas atacaron lanzacohetes iraníes que sembraban minas en el estrecho.

Irán respondió a los ataques del domingo lanzando misiles contra instalaciones norteamericanas en Jordania, que fueron interceptados, mientras Emiratos Árabes Unidos señaló que detuvo un dron iraní sobre sus aguas. Trump reconoció el lunes que podrían ser necesarios más ataques.

El Comando Central dijo en un comunicado en X el lunes que sus ataques contra objetivos iraníes el domingo estuvieron estrechamente enfocados en impedir que la Guardia Revolucionaria de Irán colocaran nuevas minas en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas estadounidenses tomaron una acción limitada y precisa contra fuerzas de colocación de minas de la Guardia Revolucionaria de Irán que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz”, declaró el Comando Central. “En esencia, Irán creó la amenaza y el ejército de Estados Unidos la eliminó para proteger a marineros civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio global”.

El Comando Central reiteró el martes que sus ataques siguieron a la agresión iraní contra buques comerciales y tropas estadounidenses en la región.