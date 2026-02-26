Irán acusa a Trump de ‘grandes mentiras’ antes de las conversaciones de Ginebra

eherán criticó las amenazas estadounidenses mientras ambas naciones se preparan para dialogar bajo mediación internacional, en medio de tensión militar creciente y temores de una escalada regional

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán rechazó el miércoles las tácticas de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de unas conversaciones cruciales en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán, alternando entre calificar sus declaraciones como “grandes mentiras” y afirmar que las negociaciones podrían dar lugar a un acuerdo mediante una “diplomacia honorable”.

Las declaraciones de dos funcionarios iraníes se produjeron un día antes de las conversaciones y en momentos en que Estados Unidos reúne su mayor despliegue de aviones y buques de guerra en Oriente Medio en décadas. La presencia forma parte de los esfuerzos de Trump por lograr un acuerdo para restringir el programa nuclear de Irán, mientras Teherán enfrenta un creciente descontento tras las protestas nacionales del mes pasado.

Trump ha amenazado repetidamente con atacar a Irán si las negociaciones fracasan. Los países de Oriente Medio temen que un ataque pueda derivar en una nueva guerra regional, mientras aún arden las brasas de los años de guerra entre Israel y Hamás. Irán ya ha dicho que todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio serían consideradas objetivos legítimos, poniendo en riesgo a decenas de miles de militares estadounidenses.

Fotos satelitales tomadas el martes por Planet Labs PBC y analizadas por The Associated Press parecían mostrar que los buques estadounidenses que normalmente atracan en Bahréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, se encontraban todos en el mar. La 5ª Flota remitió cualquier pregunta al Comando Central de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el cual se negó a comentar. Antes del ataque de Irán contra Qatar en junio pasado, la 5ª Flota se desplegó de manera similar para protegerse de un posible ataque.

Irán responde al discurso del Estado de la Unión de Trump

Trump mencionó a Irán y las negociaciones nucleares en su discurso del Estado de la Unión del martes en Washington.

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a los Estados Unidos de América”, afirmó Trump. “Se les advirtió que no hicieran futuros intentos de reconstruir su programa de armas, y en particular armas nucleares, y aun así continúan. Lo están empezando todo de nuevo”.

Fotos satelitales analizadas previamente por la AP mostraron que Irán empezaba a reconstruir sus instalaciones de producción de misiles y realizaba algunos trabajos en los tres recintos nucleares atacados por Estados Unidos en junio. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el miércoles a los periodistas que Irán “siempre está tratando de reconstruir elementos” de su programa nuclear. Afirmó que Teherán no está enriqueciendo uranio en este momento, “pero están tratando de llegar al punto en el que, en última instancia, puedan hacerlo”.

Occidente y el Organismo Internacional de la Energía Atómica afirman que Irán tuvo un programa de armas nucleares hasta 2003. Antes del ataque de junio, estaba enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto por debajo del nivel del 90% considerado de grado armamentístico.

En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, intentó compararlo con Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler. Acusó a Trump y a su gobierno de llevar a cabo una “campaña de desinformación y de información errónea” contra Irán.

“Todo lo que alegan respecto al programa nuclear de Irán, los misiles balísticos de Irán y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”, escribió Baghaei en X.

Trump dijo en su discurso que al menos 32.000 personas murieron en las protestas del mes pasado, una cifra situada en el extremo más alto de las estimaciones ofrecidas por activistas sobre el número de fallecidos. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ha contabilizado hasta ahora más de 7.000 muertos y cree que la cifra real es mucho mayor. El gobierno de Irán, que desde hace tiempo ha minimizado los balances de muertos en otros episodios de agitación, ofreció su único recuento el 21 de enero, al afirmar que 3.117 personas perdieron la vida.

Por su parte, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, señaló que Estados Unidos podía optar por la diplomacia o enfrentarse a la ira de Irán.

“Si eligen la mesa de la diplomacia —una diplomacia en la que se respeten la dignidad de la nación iraní y los intereses mutuos— nosotros también estaremos en esa mesa”, declaró Qalibaf, según la semioficial Student News Network, un medio que se cree cercano a la fuerza Basij, integrada por voluntarios y perteneciente a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

“Pero si deciden repetir experiencias pasadas mediante el engaño, las mentiras, un análisis defectuoso y la información falsa, y lanzar un ataque en medio de las negociaciones, sin duda probarán el golpe firme de la nación iraní y de las fuerzas defensivas del país”, afirmó.

Las conversaciones penden de un hilo

Irán y Estados Unidos tienen previsto reunirse el jueves en Ginebra en su tercera ronda de conversaciones bajo la mediación de Omán, desde hace tiempo un interlocutor entre Teherán y Occidente. Un vuelo que transportaba al ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y a su equipo llegó la noche del miércoles a Ginebra, donde se reunirán con funcionarios estadounidenses encabezados por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Rubio dijo que las conversaciones girarían en buena medida en torno al programa nuclear de Irán y son importantes para evaluar qué tan serio es el país en sus intenciones por alcanzar un acuerdo que evite una posible acción militar estadounidense. Pero dejó entrever que es poco probable un avance en esta sesión, señalando que a Estados Unidos también le preocupan enormemente las armas convencionales de Irán.

“Esperamos que se pueda avanzar”, dijo Rubio a los periodistas durante un viaje al Caribe, destacando que Trump prefería la vía diplomática. “Pero también es importante recordar que Irán se niega —se niega— a hablar con nosotros o con cualquiera sobre los misiles balísticos, y eso es un gran problema”.

Si las conversaciones fracasan, persiste la incertidumbre sobre el momento de cualquier posible ataque.

Si el objetivo de una posible acción militar es presionar a Irán para que haga concesiones en las negociaciones nucleares, no está claro que ataques limitados funcionen. Si el objetivo es derrocar a los líderes de Irán, eso probablemente comprometería a Estados Unidos con una campaña militar más extensa y prolongada. No ha habido indicios públicos de planificación sobre lo que vendría después, incluida la posibilidad de caos en Irán.

La situación del programa nuclear de Irán es otro misterio. Trump dijo el año pasado que los ataques estadounidenses lo habían “aniquilado”. Ahora, desmantelar lo que quede del programa parece haber vuelto a la agenda del gobierno. No se ha permitido a los inspectores del OIEA inspeccionar esos recintos y verificar qué queda.

También hay incertidumbre sobre lo que podría suponer cualquier acción militar para la región en general. Teherán podría tomar represalias contra las naciones aliadas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico o contra Israel. Los precios del petróleo han subido en los últimos días debido en parte a esas preocupaciones.