Invita Tránsito y Vialidad a las escuelas a participar en la Escuelita Vial

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo impulsa la formación de una nueva cultura de respeto y seguridad a través de la Escuelita Vial, un programa dirigido a niños y niñas de nivel preescolar y primaria, que combina actividades educativas con experiencias recreativas.

El encargado del despacho de la dependencia, Armando de la Torre, destacó que el programa se desarrolla en el Parquecito Vial del Parque Viveros, espacio que cuenta con instalaciones seguras, estacionamiento y áreas de esparcimiento.

“Allí se brinda a los menores un día agradable fuera del aula, con actividades que fomentan la educación vial de manera práctica y divertida. Incluso, con la autorización de nuestra presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, también se organizan visitas al zoológico para que los niños disfruten de una experiencia integral y recreativa”, expresó De la Torre.

El funcionario explicó que estas dinámicas forman parte de los programas de Educación y Cultura Vial, que próximamente iniciarán actividades en las escuelas Francisco González Bocanegra, ubicada en la colonia Colorines, y Mauricio González, en sus turnos matutino y vespertino.

“Es fundamental educar a los niños desde temprana edad para que se conviertan en promotores del respeto a las normas de tránsito. Ellos mismos terminan recordando a los padres de familia y a los adultos la importancia de conducir de forma correcta”, añadió.

Las instituciones educativas interesadas pueden solicitar su participación mediante un oficio dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento o directamente al programa de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

De igual forma, se puede gestionar una cita vía telefónica al 867 711 3900, donde el personal de la dependencia da seguimiento a las solicitudes y agenda las visitas.