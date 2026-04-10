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Invita la UAT a cursar programas de posgrado en Reynosa

Como parte de la oferta educativa de posgrado en la zona norte del estado

Agencias

Ciudad Reynosa, Tam.- Como parte de la oferta educativa de posgrado en la zona norte del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), ofrece cuatro programas de maestría y un doctorado enfocados en impulsar la investigación y fortalecer las competencias especializadas en diferentes áreas del conocimiento.

Los programas que se ofertan son: Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Maestría en Ingeniería y Procesos Industriales; Maestría en Criminología y Ciencias Forenses; Maestría en Análisis Clínicos; y el Doctorado en Ciencias Biomédicas.

La Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos busca formar expertos en investigación científica que colaboren en la solución a problemas que afectan la nutrición y la alimentación de las comunidades, con la oportunidad de desempeñarse en el sector agroindustrial, así como en la academia.

La Maestría en Ingeniería y Procesos Industriales forma especialistas para optimizar sistemas productivos, gestionar recursos, implementar tecnologías de vanguardia y mejorar la eficiencia logística con un enfoque de sostenibilidad y desarrollo industrial.

La Maestría en Criminología y Ciencias Forenses genera expertos en investigación, docencia y práctica pericial, que colaboran en la procuración, administración e impartición de justicia, así como en la seguridad pública y readaptación social.

La Maestría en Análisis Clínicos prepara a especialistas en investigación científica con un amplio sentido ético y humanista, y capacidad de realizar e interpretar análisis clínicos que coadyuven a la resolución de problemáticas en el área de la salud.

En tanto que, el Doctorado en Ciencias Biomédicas forma investigadores de alta calidad académica, capaces de desarrollar ciencia básica y aplicada en el área biomédica, así como egresados competentes para responder a las necesidades científicas y tecnológicas de la sociedad, desempeñándose en labores de investigación, docencia y difusión científica.

El proceso de admisión permanecerá abierto hasta el 17 de abril de 2026. Para mayores informes, comunicarse al teléfono: 899 921 3340, o bien, a través de la página de Facebook de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

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