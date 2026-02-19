Investigan intoxicación de siete menores en Puebla tras consumir tamales contaminados

Una niña dio positivo a fentanilo, lo que encendió alertas sanitarias y reforzó investigaciones para identificar responsables

El Hospital General de Huauchinango activó el protocolo de emergencia conocido como “código naranja” para atender a los siete niños menores intoxicados. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades de Puebla, al este de Ciudad de México, investigan la intoxicación de siete menores, una de las cuales dio positivo a fentanilo, presuntamente con tamales que se vendían en la calle, informó el miércoles el gobierno de ese estado.

Los niños, de edades comprendidas entre los 2 y los 11 años, se intoxicaron en Huauchinango, un pueblo de la sierra.

Seis de ellos fueron atendidos en un hospital y dados de alta cuando fueron estabilizados, pero una niña de 10 años quedó bajo observación después de que los estudios toxicológicos “arrojaran resultado positivo a fentanilo”, según explicó la víspera la secretaría estatal de Salud. La menor fue dada de alta el miércoles.

Las intoxicaciones de menores con drogas han ocurrido en otras ocasiones en distintos puntos de México. A finales de 2022 hubo una en escuelas de Chiapas, en el sur del país, presuntamente con cocaína diluida en agua, según denunciaron entonces los padres de los afectados.

A principios de 2023 hubo ingestiones masivas de pastillas tranquilizantes en una escuela de Ciudad de México y también de la norteña Monterrey, aparentemente debido a retos en las redes que proliferaban entre adolescentes.

En el caso reciente de Puebla, alarmó que se encontrara fentanilo en una de las niñas, la droga más lucrativa y mortífera de la actualidad que se ha convertido en el gran enemigo a combatir por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se refirió el miércoles al tema en sus redes y lo puso como ejemplo de “la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades”.

“El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México”, escribió en su cuenta oficial de X. “Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso”.

El gobierno de Puebla aseguró en un comunicado que las secretarías de Salud, Seguridad Pública y las autoridades de procuración de justicia “realizan las investigaciones pertinentes para proceder con todo el peso de la ley en contra de las o los responsables.