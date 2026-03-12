Investigan como terrorismo tiroteo en Universidad Old Dominion que dejó un muerto

Atacante había sido condenado por apoyar al Estado Islámico y murió tras ser sometido

La policía llega al campus de la Universidad Old Dominion tras informes de un tirador activo el jueves 12 de marzo de 2026 en Norfolk, Virginia. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

La policía llega al campus de la Universidad Old Dominion tras informes de un tirador activo el jueves 12 de marzo de 2026 en Norfolk, Virginia. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

VIRGINIA,. El sospechoso que mató a una persona e hirió a otras dos en la Universidad Old Dominion el jueves fue identificado por las autoridades como Mohamed Bailor Jalloh, quien en 2016 se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material al grupo Estado Islámico, según el FBI.

El tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales. Señaló que el atacante fue sometido por estudiantes y que había muerto.

Jalloh, un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército, fue condenado a 11 años de prisión y fue liberado de custodia federal en diciembre de 2024.

Ashraf Nubani, un abogado de Virginia que representó a Jalloh en su caso penal de 2016, no respondió de momento a mensajes enviados el jueves en busca de comentarios.

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, el jefe de la Policía de la Universidad Old Dominion, Garrett Shelton, dijo que los agentes acudieron tras recibir reportes de que alguien estaba disparando contra varias personas en una de las aulas del edificio de la Facultad de Negocios de la universidad, el Constant Hall.

Después que la universidad afirmó inicialmente que había dos heridos, Shelton dijo que las autoridades se enteraron de que había una tercera víctima que se trasladó por su cuenta a un hospital. No estaba claro de momento cómo murió el agresor.

Shelton no indicó si algún agente disparó un arma.

Resaltó que las tres víctimas están afiliadas a la universidad. Shelton dijo que las autoridades están “muy al inicio” de la investigación y aún no han determinado la “causa completa de la muerte” del agresor.

En menos de 10 minutos, entró la llamada, llegaron los agentes y determinaron que el agresor estaba muerto, dijo el jefe policial.

El teniente coronel Jimmy Delongchamp, oficial de información pública del Comando de Cadetes del Ejército de Estados Unidos en Fort Knox, Kentucky, reveló a The Associated Press que dos de los heridos son miembros del Cuerpo de Formación de Oficiales de Reserva del Ejército de Estados Unidos (ROTC por sus iniciales en inglés) en la universidad.

“Seguiremos coordinando con la universidad y las agencias del orden público conforme investigan el incidente”, dijo Delongchamp en una breve entrevista telefónica. “Todavía hay muchas cosas más que tenemos que resolver”.

Según Sentara Health, dos de las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al centro de traumatología de Nivel I del Hospital General Sentara Norfolk. Uno de esos pacientes falleció. El otro permanece en estado crítico.

Una tercera persona fue atendida y dada de alta del servicio de urgencias Sentara Independence en Virginia Beach tras llegar en un vehículo particular, informó Sentara Health.

Aproximadamente una hora después del tiroteo, autoridades de la universidad declararon que ya no había una amenaza en el campus.

La universidad pública, en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal hasta el viernes e instó a la gente a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores al tiempo que personal de emergencias continúa trabajando. Los servicios de asesoramiento y de alimentos seguirán disponibles.

En un mensaje a la comunidad universitaria, el presidente de la UOD, Brian Hemphill, dijo que la escuela enfrentó una tragedia en el campus. Expresó gratitud por la rápida respuesta de emergencia y oraciones para los afectados.

“La seguridad de nuestra comunidad del campus es mi máxima prioridad”, escribió Hemphill. “Estamos profundamente comprometidos a salvaguardar a todos los Monarchs y garantizar un entorno seguro de aprendizaje, vida y trabajo en todo momento”.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) informó en la plataforma social X que tenía agentes en el lugar apoyando la respuesta.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, escribió en publicaciones en redes sociales que estaba monitoreando la situación y que “se está movilizando apoyo estatal” para ayudar a la universidad. No proporcionó detalles.

Ubicada en la zona costera de Norfolk, la Universidad Old Dominion tiene unos 24.000 estudiantes, 17.500 de ellos de licenciatura. La escuela cuenta con alrededor de 240 programas de grado, y es conocida por su gasto en investigación y sus programas de doctorado. Casi el 30% de sus estudiantes están afiliados a las fuerzas armadas, según el sitio web de la universidad. La zona también alberga la Estación Naval de Norfolk, la mayor estación naval del mundo.