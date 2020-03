Interrumpe protesta juicio contra Rosario Robles

Los trabajadores acusaron que no se respetó el apartado b cuando se dio plaza a las trabajadoras de limpieza. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados interrumpieron el juicio político contra Rosario Robles en el Salón de Plenos.

Los inconformes exigieron respeto a su organización y se manifestaron contra la propuesta del PT de cancelar el derecho de los sindicatos a decidir sobre el 50 por ciento de las plazas nuevas de una dependencia.

Los agremiados dieron portazo en el Salón de Plenos y mostraron a Morena la fuerza que tienen.

Primero, vencieron las puertas de cristal en el lobby del edificio A, y tiraron las pesadas puertas de madera del acceso principal al Pleno, lo que nunca antes había sucedido en la Cámara.

Ninguna organización había logrado de esa manera superar al personal de resguardo e irrumpir.

Los trabajadores primero pedían la presencia del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, y luego el de Morena, Mario Delgado.

“No van a entrar ni salir”, lanzaron los manifestantes al ingresar al Salón de Plenos.

“¿Dónde está Mario Delgado?”, gritaron.

“Ahí tienen su juicio histórico”, decían otros.

En un hecho inédito, el coordinador de Morena negoció desde la tribuna con los sindicalizados, a quienes les pidió que vayan a la Junta de Coordinación Política.

“Yo voy a encabezar la negociación. Morena está del lado de los trabajadores. Tuvimos un acto de justicia con las trabajadoras de limpieza ¿eh? ¿o no?”, retó a que le respondieran, mientras los trabajadores negaban con un “nooo” la afirmación de que ese partido estaba de su lado.

El petista Gerardo Fernández Noroña intentó hablar, pero no lo dejaron y recibió sonoros abucheos.

“Acordamos con su secretario general recibirlos”, dijo, pero fue interrumpido y desistió.

“Está clarísimo que lo que quieren es reventar la reunión y no reunirse a discutir los temas. Está clarísima la intencionalidad política”, reclamó a los trabajadores.

Delgado se reunió con el secretario general del sindicato de trabajadores de la Cámara de Diputados, Jesús Salvador Aguilar Aguilar, y los inconformes salieron del recinto.

Varios de los manifestantes denunciaron que no se respetó el apartado B del artículo 123 constitucional, cuando se dio plaza a las trabajadoras de limpieza, de las cuales la mitad eran para el gremio.

Los trabajadores reclamaron que hay una iniciativa del PT que quiere quitar ese derecho.

De acuerdo a la propuesta de Sandoval de una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de Apartado del Artículo 123 Constitucional, las plazas ya no serían para los sindicatos.

“Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el titular de la dependencia, serán cubiertas libremente por los titulares”, dice la reforma al artículo 62 propuesta por el coordinador petista.

A decir de los trabajadores que protestaron, la reforma tiene la intención de quitarles el 50 por ciento de las plazas de los sindicatos y así contratar a su gente y hacer otro sindicato en San Lázaro para quitarles la preferencia de negociación por ser la organización mayoritaria y la cual históricamente ha sido afín al PRI.

También están enojados porque recientemente Reginaldo Sandoval acusó al gremio de la Cámara de ser “charro”, por no defenderlos y no reclamar la plaza de sindicalizados a los que tienen base y no han sido reconocidos.