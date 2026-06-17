Interceptan dron cerca del entrenamiento de Corea del Sur en Guadalajara

La acción formó parte del operativo de seguridad implementado para proteger a selecciones y aficionados durante el Mundial

Los jugadores de Corea del Sur previo al partido contra la República Checa en el Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Matías Delacroix)

Los jugadores de Corea del Sur previo al partido contra la República Checa en el Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Matías Delacroix)

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fuerzas militares interceptaron y bajaron un dron que intentó sobrevolar cerca del campo donde está entrenando la selección de Corea del Sur en la ciudad de Guadalajara para el partido que disputará contra la de México en la primera ronda del Mundial, confirmó el miércoles a la AP un funcionario federal.

La operación se realizó en el marco del plan de seguridad que desplegaron las fuerzas de seguridad militares y policiales locales en el marco del Mundial que arrancó la semana pasada en México, Estados Unidos y Canadá hasta el 19 de julio.

Las fuerzas militares detectaron con sus equipos especializados la presencia de un “dron no registrado” en las cercanías del campo de entrenamiento de Corea de Sur por lo que “fue inhibido”, indicó a la AP un agente federal que habló en condición de anonimato.

El funcionario no detalló cuando ocurrió el evento o si hubo detenciones, y solo indicó que en los últimos días se han inhibido varios drones que han intentado ingresar a las diferentes áreas de seguridad que se han establecido en los estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey –-las sedes mexicanas del Mundial— a las áreas de concentración de los equipos y los festivales de fanáticos.

Las autoridades mexicanas anunciaron en marzo un plan de seguridad para la justa mundialista, denominado “Plan Kukulkán”, en el que participan unos 100.000 elementos de las fuerzas militares y policiales, tanto federales como locales.

Dentro del plan se ha previsto sistemas de alerta temprana, dispositivos de seguridad en torno a los estadios, aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, y esquemas de protección para las delegaciones y los asistentes.

En Canadá, el gobierno prohibió el uso de drones no autorizados sobre los estadios de la Copa del Mundo y diversas instalaciones de entrenamiento en Vancouver y Toronto como medida de seguridad. La prohibición estará vigente hasta el 7 de julio.

La selección femenina canadiense fue acusada de utilizar un dron para, supuestamente, espiar un entrenamiento de Nueva Zelanda en los días previos a su primer partido en los Juegos Olímpicos de París.

El escándalo provocó la suspensión de dos miembros del cuerpo técnico y de la seleccionadora Bev Priestman, que posteriormente fue destituida por la Federación Canadiense de Fútbol. A la selección femenina canadiense, vigente campeona de los Juegos de Tokio, se le descontaron seis puntos de la clasificación de su grupo en Francia.

Posteriormente, la Federación Canadiense de Fútbol determinó que el incidente no fue un error aislado, sino que formaba parte de un patrón de supervisión insuficiente dentro de las selecciones nacionales.