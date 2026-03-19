Intensifica Irán ataques a infraestructura energética y eleva tensión en Oriente Medio

Llamas y humo salen de un edificio residencial tras un ataque israelí en el centro de Beirut, Líbano, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein)

Llamas y humo salen de un edificio residencial tras un ataque israelí en el centro de Beirut, Líbano, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán extendió la magnitud y alcance de sus ataques contra importantes instalaciones energéticas en Oriente Medio, lo que desató advertencias contundentes de sus vecinos del golfo Pérsico que se refirieron a los bombardeos como una peligrosa escalada que amenazaba con arrastrarlos a un combate directo con Teherán.

Los ataques se produjeron después de que Israel abatió el miércoles al ministro de Inteligencia iraní y presuntamente atacó el yacimiento de gas natural más grande del mundo, ubicado en Irán, mientras la guerra aumentaba la presión sobre el sustento económico de la región: la energía.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles que Israel no volvería a atacar el yacimiento de Pars Sur, pero advirtió en redes sociales que si Irán continúa con sus bombardeos sobre la infraestructura energética de Qatar, entonces sería Estados Unidos quien tomaría represalias y “haría estallar todo” el yacimiento.

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones que tendría a largo plazo en el futuro de Irán”, dijo Trump en su amenaza.

Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos condenaron los ataques iraníes contra sus yacimientos de gas natural. El principal diplomático saudí afirmó que los ataques contra su país significaban que “la poca confianza que existía ha quedado completamente destrozada”.

De momento no está claro qué medidas militares podrían adoptar estas naciones, luego de que han hecho lo posible por no sumarse a Estados Unidos e Israel como parte de un conflicto que ya está en su tercera semana. Aunque Israel no se atribuyó el ataque contra el yacimiento, el ministro de Defensa Israel Katz prometió más “sorpresas” el jueves después de dar a conocer que durante la noche se abatió al titular de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, como parte de su ofensiva contra la cúpula de la República Islámica.

Irán condenó el ataque contra el yacimiento de Pars Sur, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió de “consecuencias incontrolables” que “podrían envolver al mundo entero”.

El precio del petróleo se dispara

Israel notificó a Estados Unidos de sus planes de atacar el yacimiento de Pars Sur, pero no participó en la operación, indicó una persona al tanto de la situación. La persona, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a comentar públicamente el tema, no detalló si el gobierno de Trump estuvo de acuerdo con la decisión israelí de atacar el yacimiento de gas —parte del mayor recurso de este tipo en el mundo y un pilar de los suministros energéticos de Irán.

Irán intensificó sus ataques contra infraestructura energética en países del Golfo Pérsico, alcanzando instalaciones gaseras en Qatar después de que Israel lanzó misiles contra el yacimiento de gas natural Pars Sur que Irán comparte con Qatar. En respuesta, las autoridades qataríes ordenaron que los funcionarios de la embajada de Irán abandonen el país en las próximas 24 horas.

Teherán también atacó la instalación de gas de Habshan y el yacimiento de Bab en Emiratos Árabes Unidos, lo que llevó al gobierno emiratí a calificar como una “peligrosa escalada” en la guerra de la República Islámica contra Israel y Estados Unidos. Las autoridades en Abu Dabi aseguraron que las operaciones ya habían sido suspendidas después de que se interceptaron proyectiles sobre ambas instalaciones.

Los ataques contra Qatar y Emiratos Árabes Unidos están incrementando la presión sobre los Estados árabes de la región, los cuales se han estado defendiendo de ataques iraníes desde que la guerra comenzó el 28 de febrero. Sin embargo, no han tomado ninguna acción ofensiva contra Irán a pesar de que sus bases militares, instalaciones civiles y operaciones energéticas han sido objeto de ataques.

El precio del crudo aumentó otro 5% a más de 108 dólares por barril en los mercados internacionales, mientras Irán mantiene sus amenazas sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

Mientras el gobierno de Estados Unidos busca la manera de impulsar los suministros de petróleo, el Departamento del Tesoro flexibilizó el miércoles las sanciones sobre Venezuela, anunciando que permitirá que empresas estadounidenses hagan negocios con paraestatal petrolera y gasífera de la nación sudamericana.

Un día antes, Israel mató al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani.

Irán respondió el miércoles con una oleada de misiles contra Israel, que señaló que uno de ellos impactó en la Cisjordania ocupada, causando las primeras muertes en el territorio durante la guerra con Irán. Sin embargo, restos de proyectiles interceptados han causado daños en viviendas y negocios anteriormente.

Teherán también atacó la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como instalaciones en Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.

Primeras muertes en Cisjordania durante la guerra con Irán

La Media Luna Roja Palestina informó que al menos tres personas murieron el miércoles en la localidad de Beit Awa, en la Cisjordania ocupada, después de que Irán disparó misiles hacia Israel. Al menos otras 13 personas resultaron heridas. Las autoridades habían informado en un principio del fallecimiento de por lo menos cuatro personas, pero ajustaron la cifra mientras las autoridades evaluaban la escena.

El ejército israelí declaró a The Associated Press que un misil iraní — y no restos de un proyectil interceptado— impactó en Cisjordania. Las autoridades señalaron que se trató de una munición de racimo que logró evadir las baterías antiaéreas israelíes.

Más impactos en instalaciones petroleras de la región

QatarEnergy publicó en la red social X que un misil impactó su enorme instalación de gas natural licuado de Ras Laffan, provocando un incendio que causó daños “extensos”. La empresa ya había detenido suspendido su producción en el lugar debido a los ataques iraníes.

La empresa advirtió el jueves que ataques adicionales con misiles iraníes causaron daños en otras instalaciones de gas natural licuado de la nación, “provocando incendios considerables y daños extensos”, aunque no se reportaron heridos y las cuadrillas ya trabajan para controlar las llamas.

Un ataque incendió un barco a primera hora del jueves frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, informaron las autoridades. El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, del ejército británico, señaló que “una embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio a bordo”.

Añadió que la embarcación se encontraba frente a la costa de Khor Fakkan, en Emiratos Árabes Unidos, cerca de la boca del estrecho de Ormuz. Más de 20 embarcaciones han sido atacadas en lo que va de la guerra con Irán, mientras Teherán intenta cerrar la vía que lleva del golfo Pérsico a mar abierto. Irán insiste en que el estrecho permanece abierto, pero no para Estados Unidos ni sus aliados.

Irán lanza más misiles de múltiples ojivas contra Israel

En respuesta a la muerte de Larijani, la Guardia Revolucionaria informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa.

Larijani, asesor principal del fallecido líder supremo Alí Jamenei, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero por su papel en la “coordinación” de la violenta represión de manifestantes a nivel nacional.

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, expresó sus condolencias por el asesinato de Larijani, según un comunicado publicado en medios iraníes. “Sin lugar a dudas, el asesinato de una persona así muestra el alcance de su importancia y el odio de los enemigos del Islam hacia él”, decía el comunicado.

El nuevo líder supremo iraní no ha aparecido en público desde que su padre fue abatido en los primeros ataque de la guerra, durante los cuales, según informes, también habría resultado herido.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán durante la guerra. Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que reportó la muerte de 968 personas durante el conflicto.

En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros del ejército de Estados Unidos también han perdido la vida.