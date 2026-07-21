Intensifica Estados Unidos bombardeos sobre Irán por décima noche consecutiva

La escalada militar mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión en los mercados energéticos mundiales

Varios vehículos pasan ante un monumento que muestra el puño cerrado del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Varios vehículos pasan ante un monumento que muestra el puño cerrado del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron a última hora del lunes que estaban llevando a cabo una serie de ataques sobre Irán por décima noche consecutiva como parte de un intento por reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación. La nueva ola de bombardeos se produjeron después del fallecimiento de otro soldado y luego de que la República Islámica disparó drones y misiles contra Kuwait, Jordania y Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló en redes sociales que los ataques más recientes “tienen como objetivo degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial” en el estrecho.

Incluso mientras Estados Unidos e Irán se acercan poco a poco a otra guerra total, un rayo de esperanza apareció en el frente diplomático, después de que el ministro del Interior de Irán viajó a Pakistán, un mediador clave en el conflicto, para conversaciones.

El acuerdo provisional firmado el mes pasado con el objetivo de poner fin a los combates se ha desmoronado. El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz —una ruta vital para los suministros energéticos mundiales— prácticamente se ha paralizado. Y a medida que se intensifican los combates, ambas partes atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

La violencia ha disparado los precios del petróleo en las últimas semanas. El crudo Brent de referencia internacional se cotizaba el lunes por encima de los 88 dólares por barril y la gasolina regular en Estados Unidos subió a un promedio de 1,05 dólares por litro (4 dólares por galón), manteniendo la presión sobre los bolsillos de los estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El lunes surgió una nueva amenaza potencial para los mercados energéticos mundiales luego que grupos respaldados por Irán en Yemen anunciaron planes para impedir que Arabia Saudí realice envíos por el mar Rojo, una ruta alterna para las exportaciones de petróleo durante la guerra.

El Ejército de Estados Unidos identificó a dos soldados que murieron durante los ataques en Jordania que dejaron a una tercera persona desaparecida. Por otro lado, también confirmó otro fallecimiento en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní derribado. El presidente Donald Trump recurrió el lunes a redes sociales para advertir que “¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense pagará por esa muerte muchas veces más!”

Trump tiene planeado asistir el martes por la noche a una ceremonia en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, donde se tiene previsto que lleguen los restos de por lo menos un miembro de las fuerzas armadas.

EEUU lanza ataques contra instalaciones estratégicas de Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló que los ataques aéreos del domingo estuvieron dirigidos contra “centros de mando militar iraníes, baterías antiaéreas e instalaciones de vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones”.Estados Unidos atacó puentes y una torre en un puerto iraní la semana pasada.

La agencia noticiosa estatal iraní IRNA reportó que los ataques estadounidenses mataron a por lo menos una persona en las inmediaciones de Tabriz, una ciudad del noroeste a unos 520 kilómetros (325 millas) de la capital, Teherán. Se cree que Tabriz alberga bases subterráneas de misiles operadas por la Guardia Revolucionaria.

Los ataques estadounidenses probablemente también alcanzaron Bandar Imam Jomeini, en la provincia de Juzestán; Sirik y Jask, en la provincia de Hormozgán; y Konarak y Chahbahar, en la provincia de Sistán y Baluchistán, indicó IRNA.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia del ejército británico, indicó el lunes por la noche que un segundo barco había sido atacado el día anterior en el estrecho de Ormuz, rente a la costa de Emiratos Árabes Unidos.

El otro buque se incendió en el estrecho de Ormuz después de ser impactado por un proyectil cerca de la costa de Omán, de acuerdo con el UKMTO. La tripulación abandonó el barco, que quedó a la deriva y seguía en llamas horas después, indicó el centro militar británico.

La ruta alrededor de Omán ha sido por la que el ejército de Estados Unidos ha alentado a los barcos a navegar para evitar el control de Irán. Más tarde, la Guardia Revolucionaria anunció que ataques contra buques petroleros en el estrecho.

Teherán también atacó a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Kuwait sostuvo que sus defensas antiaéreas dispararon contra una andanada entrante, y las fuerzas armadas de Jordania informaron el lunes por la noche que habían derribado tres misiles iraníes, añadiendo que no hubo daños materiales ni víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Baréin condenó los ataques con drones iraníes dirigidos contra los sistemas de tráfico aéreo del país, diciendo que ponen en peligro los viajes civiles.

Van casi 100 heridos entre las fuerzas de EE.UU. desde principios de julio

Casi 100 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han resultado heridos desde que el país reanudó su ofensiva contra Irán el 7 de julio, el 96% de los cuales han regresado a servicio activo, indicó el principal portavoz del Pentágono.

“La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales menores”, señaló Sean Parnell en la red social X en respuesta a un reporte de The New York Times en el que se asegura que el Pentágono ha retenido información sobre los soldados estadounidenses heridos en ataques iraníes. Rechazó que el Pentágono haya ocultado datos sobre las lesiones.

Sin embargo, el Sistema de Análisis de Bajas de Defensa, el centro de coordinación del ejército para el reporte de decesos o lesiones en conflicto, no había sido actualizado hasta la noche del lunes con los ataques más recientes, los cuales dejaron tres muertos y varios heridos.

Estrecho de Ormuz sigue siendo crucial en el conflicto

Los hutíes de Yemen anunciaron el lunes un embargo marítimo contra Arabia Saudí. Los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron que bloquearán el tráfico marítimo entre el mar Rojo y el golfo de Adén en respuesta a un ataque contra el Aeropuerto Internacional de Saná la semana pasada, el cual atribuyeron a Arabia Saudí.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Arabia Saudí ha estado dependiendo de un oleoducto hacia el mar Rojo para sacar al mercado millones de barriles de petróleo. Los hutíes ya demostraron su capacidad para interrumpir el tráfico marítimo en la zona después de que atacaron más de 100 embarcaciones durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

De momento no ha habido respuesta de Arabia Saudí.

Trump ha amenazado con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán para intentar obligar a Teherán a reducir su control sobre el estrecho de Ormuz, y los ataques recientes dejan entrever que el ejército de Estados Unidos está ejecutando ese plan.

Estados Unidos restableció la semana pasada un bloqueo naval sobre los puertos iraníes para detener sus envíos de crudo. El Ejército asegura que desde entonces ha desviado siete barcos e inutilizado uno.

Un rayo de esperanza para la diplomacia

Pakistán ha intensificado los esfuerzos diplomáticos en los últimos días para resucitar el alto el fuego provisional alcanzado el mes pasado que pedía resolver los asuntos pendientes vinculados a la guerra en un plazo de 60 días. La tregua se vino abajo cuando ambas partes reanudaron sus ofensivas contra las instalaciones militares de la otra y demás infraestructura.

El ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, llegó el lunes a Islamabad para dos días de conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif, entre otros Su homólogo de Pakistán, Mohsin Naqvi, expresó su optimismo.

“Si Dios quiere, tendremos buenas noticias”, dijo Naqvi.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo a los periodistas que su país sigue abierto a negociar con Irán, pero que “tiene que ser real”.

“Si se abre la puerta a la diplomacia —si los tipos que quieren hacer algo productivo para Irán ganan y toman el control de ese sistema, o toman el control de las negociaciones— eso será un avance muy positivo”, señaló Rubio. “Lamentablemente, no es donde nos encontramos esta noche”.

Autoridades iraníes informaron el domingo que al menos 50 personas han muerto y 517 han resultado heridas en las rondas más recientes de ataques de Estados Unidos. Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, han muerto 17 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.