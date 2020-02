Inspiran pesadillas a Billie Eilish

La intérprete de 18 años mencionó que sufre de parálisis del sueño y terrores nocturnos, lo que no le permite descansar, pero le ayuda para componer canciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Billie Eilish confesó que sus problemas de sueño le han servido como inspiración para algunas de sus canciones.

La intérprete de 18 años mencionó que sufre de parálisis del sueño y terrores nocturnos, lo que no le permite descansar.

“Toda la noche es aterradora, pero luego despierto. Realmente me confundo, porque después en el día me siento libre.

“Pero eso me ha servido como inspiración para algunas de mis canciones, como ‘Bury a Friend’. Seguramente no habría escrito esa canción si no hubiera tenido parálisis de sueño y pesadillas”, declaró Eilish.

La cantante también dijo que el arte que presenta en su álbum, videos y conciertos son simplemente ideas y no deben ser motivo de preocupación.

“Sólo estoy viviendo, creando mi arte. En este momento es muy oscuro porque quiero hablar de eso.

“No escribo mucho desde mi perspectiva, por lo que nunca sabrás de dónde viene, si de mí o de mi lado creativo”, puntualizó la estrella.