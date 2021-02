Inspira el desamor a Paty Cantú

CIUDAD DE MÉXICO.- Al puro estilo de Taylor Swift y de otras cantautoras, a Paty Cantú la inspiró el desamor y después de superarlo, lo plasma en su nueva balada titulada “Odiarte”.

El tema que interpreta junto al cantante venezolano Lasso registra más de 2.1 millones de reproducciones a un par de semanas de su estreno en el canal de YouTube.

“Es una historia real, es una canción que el título es ‘Odiarte’, pero el trasfondo es amor”, aseguró la intérprete.

“He tenido ya en mi vida un tipo de amor tan infinito, tan incondicional y verdaderamente incondicional, no cuando le dices a un novio: ‘incondicional’ y cuando cortas ya no quieres saber nada de esa persona, sino de esos”, explicó.

Su historia habla de esos amores épicos y shakesperianos, incluso pasionales, que no pueden ser, y el sentimiento debe terminar y transformarse.

“Para mí fue muy difícil llegar a esa conclusión porque primero era el dolor de: ‘¿por qué no puede ser de esta manera?’.

La presencia de Lasso, indicó, también le da un toque diferente al tema.

“Es una combinación de razones artísticas, pero también de razones emocionales, porque al final él iba a tomar la voz de esta persona tan importante para mí”, declaró la intérprete.

Aunque la tapatía de 37 años se declara una enamorada del amor, en este momento no tiene pareja, pues decidió darse un año para ella.

“Siempre he sido de relaciones largas, pero no me había dado cuenta de estar conmigo. Estoy vibrando en la frecuencia del amor, pero tipo tranquilo, en paz, sin desesperación”.

Paty y Lasso se reunieron para hablar del tema que está sonando fuerte, sobre todo en corazones que prefieren no odiar.

“Yo he vivido situaciones en las que de repente no te hayas sin vivir sin la otra persona, aquí hay un tema también de costumbre, de rutina cuando se va esta persona”, indicó el venezolano.

“Es duro, pero uno está entrenado para superar cualquier cosa y llega un punto en el que ya estás bien”, aseguró Lasso, quien prefiere no hablar de su vida privada luego de una ruptura sentimental que fue muy pública, con una modelo.

La cantautora señaló que su nueva canción puede ser una sanación cuando se vive el desamor.