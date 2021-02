Inscribirán en Cbtis 234 del día 8 al 26 de febrero

NUEVO LAREDO,TAM.- Será del 8 al 26 de febrero, el periodo que estará vigente para el pre-registro de alumnos de nuevo ingreso al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 234 durante el periodo 2021-2022.

Para efectuar el proceso, los interesados deberán de ingresar a la oficina digital y efectuar el trámite en la siguiente dirección: www.cbtis234.edu.mx

Al momento del pre-registro deberá de contar con la siguiente documentación: acta de nacimiento actualizada (del 2016 en adelante), CURP (se puede descargar en https://www.gob.mx/curp/), número del Seguro Social, fotografía a color, puede tomarla con el celular bajo los siguiente criterios (formato JPG), fondo blanco, blusa/camisa blanca o de la escuela, No aretes, no maquillaje, no piercings, serios, solamente el rostro (tamaño infantil).

Para tramitar el Seguro Social se deben seguir las instrucciones del vídeo en el siguiente link

https://drive.google.com/file/d/1X6vFxxe8gwEN8rpyiyJlUOlKSmuZEF4v/view?usp=sharing

Una vez llenado el formulario, se le darán las instrucciones del proceso a seguir ya que el ingreso a esta institución se efectúa por etapas.