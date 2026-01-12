Inician huelga miles de enfermeras en Nueva York por salarios y personal

Huelga de enfermeras y enfermeros frente al Hospital Presbiteriano de Nueva York, el lunes 12 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Miles de enfermeros y enfermeras en la ciudad de Nueva York se declararon en huelga el lunes, después de que las negociaciones del fin de semana no lograron avances en sus disputas con tres de los principales sistemas de hospitales en cuanto al nivel de personal, beneficios y otros temas.

“¡Enfermeros en huelga! … ¡Contrato justo ahora!”, gritaban los enfermeros en una línea de piquete fuera del campus del Hospital NewYork-Presbyterian en el Alto Manhattan. Otros más se manifestaron fuera de los hospitales de los sistemas Mount Sinai y Montefiore, donde una huelga de trabajadores de enfermería en 2023 se valió de las frustraciones de la era de la pandemia para llegar a un acuerdo para reforzar los niveles de personal e incrementar los salarios.

“Y ahora así es como nos tratan. No nos quieren dar un contrato justo, no nos quieren dar seguridad para el personal, y ahora intentan recortar nuestros beneficios”, dijo el lunes el enfermero de urgencias Tristan Castillo fuera de Mount Sinai West.

Alrededor de 15.000 trabajadores participan en la huelga, señaló la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés). Los hospitales permanecen abiertos después de contratar a un gran número de enfermeros temporales para cubrir las ausencias de personal.

La huelga involucra a hospitales privados sin fines de lucro y no a los administrados por la ciudad. Pero el paro —que, según el sindicato, enfrenta a trabajadores esenciales que salvan vidas y ejecutivos hospitalarios que ganan millones de dólares al año— podría ser una importante prueba en los primeros días del gobierno del alcalde Zohran Mamdani.

Mamdani, un socialista demócrata, se expresó durante su campaña a favor de los trabajadores y adoptó una postura similar durante su visita del lunes a los enfermeros en la línea de piquete en el NewYork-Presbyterian.

“Estos ejecutivos no pasan problemas para llegar a fin de mes”, dijo el alcalde, quien elogió el trabajo de los enfermeros y aseguró que buscan “dignidad, respeto y el pago y trato justo que se merecen. No deberían conformarse con menos”.

Algunos otros políticos demócratas de la ciudad y el estado también visitaron a los enfermeros en huelga. En tanto, la gobernadora Kathy Hochul envió a funcionarios estatales de salud a los hospitales para vigilar la atención al paciente. Pidió en un comunicado que las partes negocien un acuerdo que “reconozca el trabajo esencial que realizan los enfermeros”.

La huelga, que se produce durante la temporada de influenza, podría obligar a los hospitales a transferir pacientes, cancelar intervenciones o desviar ambulancias, aunque los centros médicos insistieron en que están preparados y comprometidos en satisfacer las necesidades de los pacientes. El paro también podría aumentar la presión sobre otros hospitales de la ciudad en caso de que los pacientes eviten los centros médicos afectados por la huelga.

Las demandas de los enfermeros varían según el hospital, pero los niveles de personal son uno de los principales temas. El sindicato afirma que los hospitales han dado a los enfermeros cargas de trabajo inasumibles.

Los enfermeros también quieren mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo, citando incidentes como el de la semana pasada, cuando un hombre con un objeto afilado se atrincheró en una habitación de hospital en Brooklyn y luego fue abatido por la policía.

El sindicato también quiere establecer límites en el uso de inteligencia artificial por parte de los hospitales.

Los hospitales reiteran que han estado trabajando para mejorar los niveles de personal, pero afirman que las demandas del sindicato son, en términos generales, demasiado costosas.

Mount Sinai afirmó que las demandas del sindicato eran “económicas extremas”. El portavoz de Montefiore, Joe Solmonese, señaló que el sindicato estaba presionando por “imprudentes demandas de 3.600 millones de dólares”, incluidos aumentos salariales exorbitantes.

El sindicato no respondió de momento a una consulta sobre su propuesta salarial y los niveles salariales actuales. Según los hospitales, las enfermeras registradas sindicalizadas ganan un promedio de 165.000 dólares al año en Montefiore, 162.000 en Mount Sinai y 163.000 dólares en el Centro Médico de la Universidad de Columbia de NewYork-Presbyterian; ninguno de las cifras incluye prestaciones.

Montefiore afirma que las demandas del sindicato elevarían el promedio a 220.000 dólares en tres años. Mount Sinai señala que el promedio en su red de hospitales alcanzaría los 275.000 dólares.

Después de que los enfermeros notificaron sobre su inminente huelga el 2 de enero, los hospitales prometieron “hacer lo que sea necesario para minimizar las afectaciones” y afirmaron que estaban preparados para brindar atención sin importar la duración de la huelga. Mount Sinai declaró el lunes en un comunicado que tenía a disposición 1.400 enfermeros temporales.

New York-Presbyterian acusó al sindicato de organizar una huelga para “crear interrupciones”.

“Estamos dispuestos a seguir negociando un contrato justo y razonable que refleje nuestro respeto por nuestros enfermeros y el papel crucial que desempeñan, y que también reconozca las desafiantes realidades del entorno de atención médica actual”, decía el comunicado.

Cada centro médico está negociando con el sindicato de manera independiente. Varios otros hospitales privados en la zona metropolitana de Nueva York llegaron a acuerdos en los últimos días para evitar una huelga.

Una huelga de tres días en 2023 dejó como resultado un acuerdo que aumentó el salario un 19% en tres años en Mount Sinai y Montefiore. El pacto también incluyó un incremento de personal, aunque el sindicato y los hospitales ahora discrepan sobre cuánto progreso se ha logrado, o si los hospitales están retrocediendo en las garantías de personal.

Las partes también discrepan sobre si los hospitales están tratando de reducir los beneficios de salud. Mount Sinai, por ejemplo, afirma que sus propuestas reducirían costos sin cambiar la cobertura.