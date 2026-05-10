Inician evacuaciones de pasajeros del crucero afectado por hantavirus

TENERIFE, España (AP) — Los primeros pasajeros evacuados del crucero afectado por un brote de hantavirus que se encuentra frente a las Islas Canarias de España llegaron el domingo por la tarde a Madrid, donde están siendo trasladados a un hospital militar. Poco después, un avión de evacuación francés aterrizó en París, donde fue recibido por vehículos de emergencia que llevaron a los pasajeros a hospitales.

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius, que llegó a Tenerife, la mayor de las islas del archipiélago español frente a la costa de África occidental.

Un avión con ciudadanos canadienses también salió de Tenerife después del avión español. Un avión holandés tenía previsto partir con alemanes, belgas y griegos, y se esperaba que un avión estadounidense llegara a Tenerife alrededor de las 5:30 de la tarde hora local (1630 GMT), según FlightRadar 24, que muestra detalles de seguimiento de vuelos de aeronaves en vivo.

Maria van Kerkhove, la principal epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que llegarán probablemente otros vuelos el domingo, incluidos algunos para repatriar a pasajeros a Turquía, el Reino Unido e Irlanda.

Nadie entre las más de 140 personas en el Hondius presenta síntomas del virus, indicaron funcionarios del Ministerio de Salud de España, la OMS y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que el público en general no debería preocuparse por el brote.

“Hemos estado repitiendo la misma respuesta muchas veces”, indicó. “Esto no es otro COVID. Y el riesgo para el público es bajo. Así que no deberían asustarse y no deberían entrar en pánico”.

Aun así, las personas que desembarcaban y el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban diferentes equipos de protección durante el proceso de evacuación, como mascarillas, trajes herméticos o respiradores. Un video obtenido por The Associated Press mostró a pasajeros en la pista poniéndose trajes similares y siendo rociados con desinfectante.

Los pasajeros estaban aliviados de estar en camino a sus países de origen, señaló otra funcionaria de la OMS.

Diana Rojas Alvarez, la responsable de Operaciones de Salud de la OMS, que se encuentra en Tenerife, sostuvo que ha sido bueno ver todos los autobuses saliendo y a la gente realmente feliz de estar de nuevo en tierra y siendo repatriada.

Los pasajeros y algunos miembros de la tripulación de más de 20 nacionalidades a bordo serán evacuados entre domingo y lunes.

Tras llegar a Madrid, los evacuados en el primer avión estarán en cuarentena, indicaron las autoridades españolas de salud. Sólo los 14 ciudadanos españoles a bordo harán cuarentena en España.

Las autoridades han señalado que los pasajeros y los miembros de la tripulación que desembarquen pasarán una revisión para detectar síntomas, no tendrán contacto con la población local y sólo saldrán del barco una vez que los vuelos de evacuación estén listos para trasladarlos a sus destinos. Tedros y los ministros de Sanidad e Interior de España supervisarán la operación en Tenerife.

El papa León XIV dio las gracias a las Islas Canarias por permitir la llegada del Hondius.

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero el virus de los Andes en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Tres personas han muerto y cinco pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus, que puede causar una enfermedad potencialmente mortal.

Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejarán atrás su equipaje y solo se les permitirá llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentación.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de una pasajera que murió a bordo, permanecerán en el barco, que navegará hacia Rotterdam, Holanda, donde será sometido a desinfección, según informaron las autoridades españolas.

El tiempo de navegación previsto hasta Rotterdam es de alrededor de cinco días, apuntó la compañía de cruceros.

Planes de evacuación y cuarentena

La OMS está recomendando que los países de origen de los pasajeros “tengan monitoreo activo y seguimiento, lo que significa controles de salud diarios, ya sea en casa o en una instalación especializada”, manifestó Van Kerkhove.

“Estamos dejando esto en manos de los propios países para que cada uno desarrolle sus propias políticas”, añadió. “Pero nuestras recomendaciones son muy claras, y este es realmente un enfoque de precaución para asegurarnos de que no tengamos ninguna oportunidad de que este virus se contagie”.

Veintinueve personas irán a bordo del vuelo chárter holandés, incluidos ciudadanos holandeses y personas de otras nacionalidades, aseguró el Ministerio holandés de Exteriores.

Los cinco pasajeros franceses repatriados el domingo serán hospitalizados durante 72 horas para monitoreo, tras lo cual harán cuarentena en casa durante 45 días, indicó el Ministerio francés de Relaciones Exteriores.

Los estadounidenses a bordo serán puestos en cuarentena en un centro médico en Nebraska. Los pasajeros y miembros de la tripulación del Reino Unido serán hospitalizados para observación una vez que sean trasladados en avión a casa, según las autoridades británicas.

Australia enviará un avión para evacuar a sus nacionales y a los de países cercanos como Nueva Zelanda y países asiáticos no especificados, anunció la ministra española de Sanidad, Mónica García. Su avión será el último en salir de Tenerife, señaló.

Noruega ha enviado un avión ambulancia a Tenerife con personal capacitado para el transporte de pacientes con infecciones de alto riesgo, aseveró su Dirección de Protección Civil a la emisora pública NRK.

Los países monitorean casos sospechosos

Médicos del Ejército británico se han lanzado en paracaídas sobre el remoto territorio del Atlántico sur de Tristán de Acuña, donde uno de los 221 residentes presenta un cuadro sospechoso de hantavirus.

El paciente era un pasajero del MV Hondius y desembarcó el mes pasado.

El Ministerio británico de Defensa señala que un equipo de seis paracaidistas y dos médicos saltó el sábado desde un avión de transporte de la Real Fuerza Aérea, que también lanzó oxígeno y equipo médico.

Tristan da Cunha es el territorio británico de ultramar habitado más remoto, a unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de la isla habitada más cercana, Santa Elena. El grupo de islas volcánicas no tiene pista de aterrizaje y por lo general sólo es accesible en barco en un viaje de seis días desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Por su parte, una mujer española en la provincia sureste de Alicante sospechosa de estar infectada dio negativo en la prueba de hantavirus, afirmaron el sábado las autoridades sanitarias españolas.

La mujer era pasajera en el mismo vuelo que la mujer holandesa que murió en Johannesburgo tras viajar en el crucero.

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