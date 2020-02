INE nunca enfrentó ambiente tan hostil: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de advertir que el Instituto Nacional Electoral (INE) jamás había enfrentado un clima tan hostil en su contra como ahora, su presidente, Lorenzo Córdova, llamó a toda la estructura del organismo a cerrar filas en defensa de la institución.

“Estos son momentos muy complicados para la institución, he tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí, vivir etapas no menores de la institución, y no han sido tan fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el Instituto como el que hoy tenemos.

“Lo único que les quiero pedir es que cerremos filas en torno a la defensa de la institución y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución de cara a lo que viene, las elecciones del año 21, que sean, una vez más, como suele ocurrir, las mejores elecciones que hemos organizado”, afirmó.

Córdova tomó protesta este lunes al nuevo director ejecutivo de Organización Electoral, Sergio Bernal, sobre quien recaerá la organización del proceso electoral del próximo año, en el que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, mil 928 Alcaldías y 30 Congresos locales.

El consejero presidente recordó que al concluir la elección de 2018, un amigo periodista le recomendó retirarse del cargo, al considerar que venían para él condiciones adversas ante la llegada del nuevo Gobierno federal.

“Me decía: ‘¿Para qué te quedas?, Te van a querer echar, viene contra arriba, no vale la pena’, quizá en el plano personal y cómodo, la vida sería más tranquila, menos agitada, menos riesgosa.

“(Pero) veo en mi tercio final una responsabilidad doble, la primera es sacar la elección del 2021 con la calidad técnica y con las garantías de voto libre que hemos logrado en todo el País, garantizar las condiciones operativas y técnicas, que haya condiciones de cancha pareja.

“La segunda, se los digo sin medias tintas, es cuidar al Instituto y cuidar a su gente”, indicó.

Para ello, indicó, es necesario realizar los nombramientos que están pendientes.

“La defensa de la institución y cumplir con la elección del 2021 nos va a implicar todo nuestro esfuerzo donde están los problemas”, agregó.