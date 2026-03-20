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Incauta CBP más de 990,000 dólares en metanfetaminas en el Puente 2

Un agente remitió una camioneta Chevrolet Silverado del año 2001 para una inspección secundaria

Carlos Figueroa/Líder Web

LAREDO, Texas — Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el puerto de entrada de Laredo, incautaron metanfetamina valorada en más de 990.000 dólares que se encontraba dentro de cubos de plástico.

“El hallazgo de metanfetamina oculta en cubos pone de manifiesto las excelentes tácticas de detección y la meticulosidad que nuestros oficiales emplean a diario ”, declaró Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo.

“ El firme compromiso de la CBP con el cumplimiento de la ley y la protección de nuestras comunidades garantiza que los narcóticos peligrosos no ingresen a nuestro país”, continuó.

La incautación tuvo lugar el lunes 16 de marzo en el puente Juárez-Lincoln, cuando un agente de la CBP remitió una camioneta Chevrolet Silverado del año 2001 para una inspección secundaria.

Tras un examen con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron dos cubos etiquetados como acrílico impermeabilizante que contenían un total de 107.71 libras de una sustancia sospechosa de ser metanfetamina.

Los narcóticos tienen un valor total en el mercado negro de 990.489 dólares.

Los agentes de la CBP confiscaron los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando la incautación.

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