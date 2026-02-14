Incauta CBP más de 6.8 millones en cocaína en el Puente 3; cargaba rosas

LAREDO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo, incautaron cocaína cuyo valor en la calle ascendía a más de $6,800,000.

“Esta importante incautación de cocaína en el Puente del Comercio Mundial destaca la firme dedicación de nuestros oficiales para proteger nuestras fronteras y comunidades de la amenaza del tráfico ilícito de drogas”, declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

“El descubrimiento en un cargamento de rosas demuestra la vigilancia y la pericia de nuestros oficiales. Su compromiso con la misión refleja los altos estándares de servicio que mantiene la CBP, y sus acciones siguen teniendo un impacto significativo en la protección de nuestra nación”, apuntó

La incautación se produjo el martes 10 de febrero en el Puente de Comercio Mundial, cuando un oficial de la CBP remitió un camión y un remolque T3 International de 2018 con un manifiesto de envío de rosas/flores frescas para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron un total de 211 paquetes que contenían 230 kg de presunta cocaína.

El narcótico tiene un valor en la calle de $6,899,798.

La CBP incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional investigan la incautación.