El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.40
EN VIVO

Impulsan Knicks triunfo ante Clippers con actuación completa de Towns

Nueva York rompió racha negativa con aportes clave de Brunson y cerró fuerte el juego

El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, avanza a la cesta frente a Ivica Zubac, de los Clippers de Los Ángeles, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Heather Khalifa)
AP

NUEVA YORK.- Karl-Anthony Towns facturó 20 puntos y 11 rebotes, además de fijar su mejor marca de la campaña con siete asistencias, para que los Knicks de Nueva Yok doblegaran el miércoles 123-111 a los Clippers de Los Ángeles.

Jalen Brunson anotó 26 puntos y Nueva York rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas.

Towns se recuperó de un encuentro discreto el lunes en Detroit, cuando registró cuatro tiros, seis puntos y seis pérdidas de balón en la derrota de los Knicks por 121-90, que hundió a Nueva York en su racha más larga de tropiezos en la temporada.

Esta vez, el pívot dominicano anotó diez puntos en el último cuarto para ayudar a los Knicks a abrir el juego.

OG Anunoby agregó 20 puntos y Deuce McBride sumó 16 por los Knicks, quienes armaron una racha de 24-7 comenzando al final del tercer cuarto y extendiéndose al cuarto para convertir un déficit de cuatro puntos en una ventaja de 105-92.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos por los Clippers, quienes perdieron por segunda vez en nueve duelos. James Harden contabilizó 23 puntos y nueve asistencias después de no jugar el lunes contra Golden State debido a molestias en el hombro derecho.

Por qué EU tiene interés en el petróleo de Venezuela

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.