Impulsan crecimiento de Pymes con la Feria de Proveedores Oxxo Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de alrededor de 30 expositores locales, se llevó a cabo en esta frontera la “Feria de Proveedores con Cadena Comercial OXXO 2025”, un encuentro que busca abrir nuevas oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas de la región.

El evento fue organizado por la Secretaría de Economía del Estado de Tamaulipas, a través del programa Hecho en Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y su iniciativa Hecho en Nuevo Laredo, con el objetivo de posicionar productos locales en cadenas comerciales de gran alcance y fortalecer la economía regional.

En representación de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, la secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, Lorena Cavazos Muñoz, secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, expresó que este gobierno impulsa como ningún otro a las pequeñas y medianas empresas así como a los emprendedores locales.

“Queremos agradecer a la cadena OXXO por confiar en Nuevo Laredo como sede de este encuentro, así como a los programas de Hecho en Tamaulipas y Fondo Tamaulipas por sumarse a esta iniciativa. Eventos como este son prueba de que lo podemos lograr cuando trabajamos juntos. Desde el gobierno de Nuevo Laredo hemos consolidado el programa Hecho en Nuevo Laredo, que hoy se enlaza con mucha más fuerza en todo Tamaulipas”, señaló.

La feria incluyó la participación de Nancy Garza Estrada, Directora para la Creación y Formalización de Empresas, en representación de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, así como una ponencia sobre el Modelo Canva impartida por Evelyn García Hernández, CEO de Gaher Studio.

Además, se realizó un recorrido de degustación y exposición de productos, en el que los productores tuvieron la oportunidad de mostrar la calidad de sus marcas a representantes de la cadena comercial OXXO.

Con este esfuerzo conjunto, el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúan con el respaldo a las Pymes locales para fomentar su crecimiento y proyectarlas hacia nuevos mercados nacionales.