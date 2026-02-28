Impulsa Nuevo Laredo la competitividad del campo

Entre los principales beneficios se encuentran los apoyos económicos para la adquisición de sementales con registro genealógico. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Pequeños y medianos productores del municipio hoy cuentan con mayores oportunidades de crecimiento gracias al programa “Mejoramiento Ganadero NLD”, una iniciativa del Gobierno Municipal que impulsa directamente la economía del campo al facilitar la adquisición de ganado de alta calidad genética, elevando así la productividad y rentabilidad de sus hatos.

En representación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, dirigió un mensaje a las y los participantes, destacando la relevancia de este programa para el crecimiento sostenible del sector.

“Este programa es una muestra clara del compromiso del Gobierno Municipal con nuestros ganaderos. Apostarle al mejoramiento genético es invertir en productividad, calidad y competitividad; es fortalecer la economía rural y abrir mayores oportunidades para que Nuevo Laredo siga posicionándose como referente en producción ganadera de calidad”, expresó la secretaria.

Este evento se realiza por tercer año consecutivo con el propósito de mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos de la ciudad, incrementar la productividad, preservar y aprovechar los recursos genéticos, así como mantener razas adaptadas a la región e integrar mejoradores genéticos de alta calidad.

Desde su arranque en 2024, el programa ha mostrado resultados positivos. En su primera edición se beneficiaron 30 ganaderos; en 2025 la cifra aumentó a 40 productores locales; y en esta tercera edición 2026 se otorgarán apoyos para la adquisición de 30 sementales bovinos con registro genealógico, con un valor aproximado de 50 mil pesos cada uno, donde el Municipio aporta el 50 por ciento y el productor el resto.

Como complemento, este año se implementa un programa piloto mediante el cual se entregarán cinco lotes de tres vaquillas cada uno, con un valor de 100 mil pesos por lote, cubriendo el Gobierno Municipal el 50 por ciento y el beneficiario el porcentaje restante.

El objetivo central del programa es fortalecer la calidad genética de los hatos ganaderos, incrementar la productividad y rentabilidad de los productores, contribuir al crecimiento del sector ganadero local y elevar la calidad de la carne producida en la región, permitiendo cumplir con estándares de exportación.

Entre los principales beneficios se encuentran los apoyos económicos para la adquisición de sementales con registro genealógico, la profesionalización del sector y la promoción del bienestar animal. El mejoramiento genético permite obtener animales más productivos, con menor costo de producción, mejor calidad de carne, mayor sostenibilidad ambiental y mayor seguridad alimentaria, optimizando así el retorno de inversión para los ganaderos.