Impulsa Municipio infraestructura vial; Cabildo aprueba paquete de obras

Nuevo Laredo, Tam.- El Cabildo de Nuevo Laredo autorizó un paquete de obras de pavimentación con una inversión superior a los 7 millones de pesos, con el propósito de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.

Durante la sesión, y con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 49, fracciones 23, 59, 63, 64 y 73 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se autorizó la ejecución de diversas obras públicas, tras la validación técnica y presupuestal de las dependencias correspondientes.

En conjunto, estas acciones impactarán positivamente a miles de neolaredenses, mejorando la movilidad, seguridad y conectividad en distintos sectores de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura urbana.

“Seguimos trabajando con responsabilidad y transparencia para que cada recurso se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía. Estas obras no solo mejoran nuestras calles, también dignifican la vida de las familias de Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

En una primera etapa, se aprobaron tres obras de pavimentación con una inversión de 5 millones 800 mil 886 pesos, provenientes del remanente del ejercicio fiscal 2025 del Fondo Fideicomiso Puente III. Estas acciones beneficiarán directamente a más de mil 200 habitantes e indirectamente a más de 4 mil 300 ciudadanos.

Las obras contempladas son la pavimentación asfáltica en la calle Lagos de Moreno, en la colonia Ampliación Vamos Tamaulipas, la pavimentación asfáltica en Privada Andrea Martínez, en la colonia 150 Aniversario y la pavimentación asfáltica en la calle Santa Gertrudis, en la colonia Ferrocarrilera.

El Cabildo dio luz verde a dos obras adicionales de pavimentación con una inversión de 1 millón 201 mil 297 pesos, provenientes del Ramo General 23, derivado del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera (periodo noviembre-diciembre 2025).

Las obras son el recarpeto en las calles Revolución, en la colonia Buena Vista y el recarpeto del Cuerpo Norte, en la colonia Nueva Victoria (Los Olivos).

Con estas aprobaciones, el Gobierno Municipal impulsa el desarrollo ordenado de la ciudad, priorizando obras que atiendan las necesidades más apremiantes de la población y contribuyan al bienestar colectivo.