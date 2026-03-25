El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.70
EN VIVO

Impulsa Mitchell con 42 puntos triunfo de Cavaliers sobre Magic en duelo cerrado

Cleveland liga cuatro victorias mientras Orlando suma sexta derrota y complica su posición en el Este

El pívot de los Cavaliers de Cleveland, Thomas Bryant (3), grita tras realizar una clavada ante el pívot del Magic de Orlando, Goga Bitadze (35), en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Cleveland, el martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
AP

CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 42 puntos, James Harden sumó 26 y los Cavaliers de Cleveland vencieron la noche del martes por 136-131 al Magic de Orlando para ampliar a cuatro partidos su racha de victorias.

Fue el sexto partido de Mitchell con al menos 40 puntos esta temporada, empatado como la cuarta mayor cantidad en la liga.

El escolta All-Star también continuó su dominio sobre el Magic. Fue su tercer partido de 40 puntos en 23 enfrentamientos de temporada regular contra Orlando. Promedia 27,2 puntos ante el Magic, el sexto promedio anotador más alto de cualquier jugador en la historia de la NBA contra Orlando.

Harden tuvo 22 puntos y tres triples en la primera mitad. Fue su mayor cantidad de puntos en los dos primeros cuartos desde que fue adquirido por los Cavaliers.

Evan Mobley aportó 19 puntos para Cleveland, al encestar sus ocho tiros de campo, además de nueve rebotes y seis asistencias.

Paolo Banchero anotó 36 puntos para Orlando (38-34), que ha perdido seis seguidos y cayó a un triple empate con Charlotte y Miami por el octavo puesto en la Conferencia Este.

Tristan da Silva sumó 18 puntos, mientras Desmond Bane y Jamal Cain anotaron 17 cada uno para el Magic.

Gobierno de EU le presenta a Irán un plan de cese el fuego de 15 puntos
Hombre sin manos ni piernas es acusado de matar a tiros a una persona mientras conducía un auto

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.