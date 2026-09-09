Impulsa Carmen Lilia política ambiental de largo plazo

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión de largo plazo para construir un Nuevo Laredo más verde, sostenible y preparado para los retos del futuro, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal fortalece su política ambiental con la aprobación del Programa Municipal de Protección al Medio Ambiente y el Programa Municipal de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Durante la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, ambos programas fueron aprobados por unanimidad, consolidando una estrategia que dará continuidad y mayor alcance a las acciones de reforestación urbana, educación ambiental, protección de los espacios naturales y adaptación ante las condiciones climáticas de la región que lleva a cabo la Coordinación General de Gestión Ambiental.

“Cuidar nuestro medio ambiente es cuidar la calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo y asumir nuestra responsabilidad con las futuras generaciones; por eso estamos fortaleciendo una política ambiental que nos permita tener una ciudad más verde, más sostenible y mejor preparada para enfrentar los retos que representan las altas temperaturas, las sequías y otros fenómenos climáticos”, señaló la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La presidenta municipal destacó que estas acciones no parten de cero, sino que forman parte de un trabajo que su administración ya viene desarrollando y que ahora se fortalece mediante instrumentos de planeación que permitirán darle continuidad, seguimiento y mayor alcance a las políticas ambientales del municipio.

El Programa Municipal de Protección al Medio Ambiente contempla la continuidad y ampliación de la reforestación urbana, así como la instalación de jardines polinizadores en parques, plazas, camellones, áreas educativas y otros espacios públicos, priorizando especies nativas y resistentes a las condiciones climáticas de Nuevo Laredo.

También considera el fortalecimiento del vivero municipal, la generación de registros georreferenciados de las áreas intervenidas, el mantenimiento y seguimiento de árboles y jardines, además de campañas permanentes de educación y concienciación ambiental dirigidas a escuelas, empresas y ciudadanía.

Por su parte, el Programa Municipal de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático establece acciones para fortalecer la capacidad de respuesta de Nuevo Laredo ante fenómenos como las altas temperaturas, olas de calor, sequías y precipitaciones intensas.

La estrategia contempla reforestación urbana, jardines polinizadores, educación ambiental, selección de especies endémicas o resistentes a condiciones extremas, atención prioritaria de zonas vulnerables y monitoreo de las condiciones ambientales, con el propósito de fortalecer la resiliencia de la población y de los ecosistemas urbanos.

Con la aprobación de ambos programas, el Gobierno Municipal convierte las acciones ambientales que ya se realizan en una estrategia integral de largo plazo, fortaleciendo la coordinación con escuelas, empresas, vecinos y ciudadanía para ampliar la cobertura vegetal y generar una mayor participación social en el cuidado del entorno.

Como parte de los trabajos emprendidos por la Coordinación General de Gestión Ambiental, durante el año pasado fueron plantados 1,761 árboles en espacios públicos, utilizando especies con alta capacidad de adaptación a las condiciones de la región, como mezquite, encino verde y fresno.

A estas acciones se suman más de 200 pláticas de educación ambiental realizadas en instituciones educativas, mediante las cuales se alcanzó a más de 3 mil estudiantes, promoviendo desde las escuelas una cultura de respeto, cuidado y conservación de los árboles y espacios naturales.