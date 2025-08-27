Impulsa Carmen Lilia Canturosas ventajas competitivas de Nuevo Laredo ante empresas de EU y Canadá

La jornada incluyó encuentros Business-to-Business, presentaciones de oportunidades de inversión y un diálogo abierto entre autoridades y empresarios, además de actividades culturales que mostraron la riqueza de Tamaulipas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal junto a la secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar y su homólogo de Altamira, Armando Martínez, participó en la “Reunión con Tamaulipas: Misión Comercial Empresas de Estados Unidos y Canadá”, un encuentro estratégico que reunió a líderes empresariales, autoridades estatales y federales con el objetivo de impulsar inversiones, promover proyectos estratégicos y fortalecer el comercio binacional.

Durante el evento, que congregó a más de 100 compañías norteamericanas de sectores clave como energía, salud, minería, telecomunicaciones, manufactura y tecnologías de la información, se presentaron las ventajas competitivas de Tamaulipas, así como proyectos de gran relevancia como Puerto Norte, Puerto Seco y Puerto Altamira, además de la propuesta del Programa Energético de Tamaulipas.

En su intervención, la alcaldesa agradeció al Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, por la invitación y destacó a Nuevo Laredo como la puerta de entrada del comercio exterior de México y el principal puerto terrestre de América Latina, lo que lo convierte en un punto estratégico para la inversión y el desarrollo económico.

“En Nuevo Laredo trabajamos día a día para ofrecer un entorno de confianza y competitividad. Nuestra ciudad es el corazón del comercio internacional y un socio estratégico para quienes buscan crecer con certeza en México. Con infraestructura moderna y un gobierno que impulsa la colaboración, estamos listos para recibir nuevas inversiones”, expresó la presidenta municipal.

Asimismo, Canturosas Villarreal presentó un video promocional de la ciudad, en el que se expuso la fortaleza de la infraestructura fronteriza, la conectividad carretera y ferroviaria, los puentes internacionales, así como la mano de obra bilingüe y calificada que distinguen a Nuevo Laredo como una plataforma de clase mundial.

La alcaldesa destacó que los objetivos de esta misión comercial son atraer inversión productiva mediante alianzas público-privadas en sectores estratégicos, impulsar el comercio binacional con encuentros de proveeduría y cadenas de valor, reforzar a Tamaulipas como socio confiable en la economía internacional y construir vínculos duraderos entre empresas y gobiernos con mecanismos de seguimiento.

Con esta participación, Nuevo Laredo se consolida como el centro logístico y de negocios de talla internacional, municipio económico clave en Tamaulipas y la frontera norte de México.